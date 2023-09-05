В России хотят запретить микрофинансовые организации

06 сентября 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Микрофинансовые организации увеличивают закредитованность населения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России предлагают запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО). Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. «Законопроектом предусматривается признание утратившим силу закона „О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях“. В России не представляется возможным развивать данный институт финансового рынка, поскольку это приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни», — передает содержание документа к проекту закона «Известия». Авторы законопроекта считают, что изменения защитят малообеспеченные группы населения от непосильных кредитных обязательств. Косвенно это должно повлиять и на снижение преступности. Ранее сообщалось, что летом текущего года в России возросло количество краткосрочных кредитов до зарплаты. В сравнении с аналогичным прошлого года рост произошел более чем в два раза.

В России предлагают запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО). Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. «Законопроектом предусматривается признание утратившим силу закона „О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях“. В России не представляется возможным развивать данный институт финансового рынка, поскольку это приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни», — передает содержание документа к проекту закона «Известия». Авторы законопроекта считают, что изменения защитят малообеспеченные группы населения от непосильных кредитных обязательств. Косвенно это должно повлиять и на снижение преступности. Ранее сообщалось, что летом текущего года в России возросло количество краткосрочных кредитов до зарплаты. В сравнении с аналогичным прошлого года рост произошел более чем в два раза.