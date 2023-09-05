В России хотят запретить микрофинансовые организации

В России предлагают запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО). Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму.
«Законопроектом предусматривается признание утратившим силу закона „О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях“. В России не представляется возможным развивать данный институт финансового рынка, поскольку это приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни», — передает содержание документа к проекту закона «Известия».
Авторы законопроекта считают, что изменения защитят малообеспеченные группы населения от непосильных кредитных обязательств. Косвенно это должно повлиять и на снижение преступности.
Ранее сообщалось, что летом текущего года в России возросло количество краткосрочных кредитов до зарплаты. В сравнении с аналогичным прошлого года рост произошел более чем в два раза.
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