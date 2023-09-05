05 сентября 2023

В России хотят запретить микрофинансовые организации

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрокредиты, займы. Тюмень, микрокредитование, микрокредиты, займы, микрокредит
Микрофинансовые организации увеличивают закредитованность населения Фото:

В России предлагают запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО). Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму.

«Законопроектом предусматривается признание утратившим силу закона „О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях“. В России не представляется возможным развивать данный институт финансового рынка, поскольку это приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни», — передает содержание документа к проекту закона «Известия».

Авторы законопроекта считают, что изменения защитят малообеспеченные группы населения от непосильных кредитных обязательств. Косвенно это должно повлиять и на снижение преступности.

Ранее сообщалось, что летом текущего года в России возросло количество краткосрочных кредитов до зарплаты. В сравнении с аналогичным прошлого года рост произошел более чем в два раза.

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В России предлагают запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО). Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. «Законопроектом предусматривается признание утратившим силу закона „О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях“. В России не представляется возможным развивать данный институт финансового рынка, поскольку это приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни», — передает содержание документа к проекту закона «Известия». Авторы законопроекта считают, что изменения защитят малообеспеченные группы населения от непосильных кредитных обязательств. Косвенно это должно повлиять и на снижение преступности. Ранее сообщалось, что летом текущего года в России возросло количество краткосрочных кредитов до зарплаты. В сравнении с аналогичным прошлого года рост произошел более чем в два раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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