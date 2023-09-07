В Свердловской области будут возить больных за миллиард рублей

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ГБУЗ СО Городская больница №1. Нижний Тагил, город нижний тагил, машина скорой помощи, цгб1 нижнего тагила, городская больница1 нижнего тагила, скорая помошь
Аутсорсинг «скорых» в Нижнем Тагиле подорожал до миллиарда Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) перевозка пациентов в каретах скорой помощи обойдется в один миллиард рублей. За несколько лет цена подорожала на 360 миллионов рублей.

Свердловский департамент госзакупок ищет подрядчика на работу скорой помощи в Нижнем Тагиле на следующие три года. Если в 2021—2023 годах подрядчику за это заплатили 651 миллионов, то на период 2024—2026 годов готовы потратить уже более одного миллиарда рублей.

В 2021, 2022 и 2023 годы стоимость часа работы скорой помощи оценивали в 792 рубля, 847 рублей и 907 рублей соответственно. На 2024 год цена уже выросла до 1190 рублей за час, на 2025 год — до 1273 рубля, а на 2026 год — до 1362 рубля. В год кареты скорой будут накатывать по 263 тысячи часов.

Победитель аукциона должен иметь 25 линейных машин, а также еще три — резервные. Столько же машин сейчас работают у действующего подрядчика, компании «РТ-Социальная сфера», которая принадлежит корпорации «Ростех» (33,4%), Дмитрию Слепневу (40%) и Александру Засорину (26,6%).

Корреспондент URA.RU запросил комментарий в региональном Минздраве. На момент публикации заметки он получен не был.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) перевозка пациентов в каретах скорой помощи обойдется в один миллиард рублей. За несколько лет цена подорожала на 360 миллионов рублей. Свердловский департамент госзакупок ищет подрядчика на работу скорой помощи в Нижнем Тагиле на следующие три года. Если в 2021—2023 годах подрядчику за это заплатили 651 миллионов, то на период 2024—2026 годов готовы потратить уже более одного миллиарда рублей. В 2021, 2022 и 2023 годы стоимость часа работы скорой помощи оценивали в 792 рубля, 847 рублей и 907 рублей соответственно. На 2024 год цена уже выросла до 1190 рублей за час, на 2025 год — до 1273 рубля, а на 2026 год — до 1362 рубля. В год кареты скорой будут накатывать по 263 тысячи часов. Победитель аукциона должен иметь 25 линейных машин, а также еще три — резервные. Столько же машин сейчас работают у действующего подрядчика, компании «РТ-Социальная сфера», которая принадлежит корпорации «Ростех» (33,4%), Дмитрию Слепневу (40%) и Александру Засорину (26,6%). Корреспондент URA.RU запросил комментарий в региональном Минздраве. На момент публикации заметки он получен не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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