Участник спецоперации из Добрянки на шоу Малахова спел песни Шатунова. Фото

08 сентября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Мадьяр исполнил песни Юрия Шатунова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участник спецоперации из города Добрянка Пермского края Мадьяр выступил в передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Очередной выпуск программы, которая выходит на канале «Россия 1», посвятили юбилею певца Юрия Шатунова. Пермяк исполнил несколько песен известного эстрадного артиста. «Наш земляк Мадьяр спел на популярной передаче „Привет, Андрей!“. Программа была посвящена 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова, и Мадьяр исполнил две песни артиста», — пишет добрянское издание «Камские зори» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Передача выйдет в эфир в субботу 9 сентября. По информации другого добрянского СМИ, газеты «Зори плюс», Мадьяр, принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. В 2022 году он получил осколочное ранение плеча и был отправлен на лечение в госпиталь Екатеринбурга. 15 июля Мадьяр поздравил Добрянку с Днем города, также исполнив со сцены песни Шатунова. Добрянец Мадьяр (справа) принял участие в программе Андрея Малахова, посвященной юбилею Юрия Шатунова Фото: «Камские зори», «Вконтакте» https://vk.com/kamskie_dbr

Участник спецоперации из города Добрянка Пермского края Мадьяр выступил в передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Очередной выпуск программы, которая выходит на канале «Россия 1», посвятили юбилею певца Юрия Шатунова. Пермяк исполнил несколько песен известного эстрадного артиста. «Наш земляк Мадьяр спел на популярной передаче „Привет, Андрей!“. Программа была посвящена 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова, и Мадьяр исполнил две песни артиста», — пишет добрянское издание «Камские зори» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Передача выйдет в эфир в субботу 9 сентября. По информации другого добрянского СМИ, газеты «Зори плюс», Мадьяр, принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. В 2022 году он получил осколочное ранение плеча и был отправлен на лечение в госпиталь Екатеринбурга. 15 июля Мадьяр поздравил Добрянку с Днем города, также исполнив со сцены песни Шатунова.