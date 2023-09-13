Челябинцы расхватали детективы о мертвом кролике

«Литрес»: детектив про мертвого кролика стал бестселлером в Челябинске

Челябинцы увлеклись чтением фэнтези и детективов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Челябинска летом раскупали детективы про мертвого кролика. Как URA.RU рассказали в пресс-службе книжного сервиса «Литрес», роман Елены Михалковой занял первое место по читательским предпочтениям.

«В рейтинге самых продаваемых летом книг в Челябинске первое место удержал детективный роман Елены Михалковой „Мертвый кролик, живой кролик“. Вторую ступень занял женский нон-фикшн Ольги Примаченко „К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя“. Замкнуло тройку лидеров любовное фэнтези Матильды Старр „Школа чернокнижников. Железная корона“», — пояснили URA.RU представители «Литреса».

Также в числе бестселлеров городское фэнтези Марины Суржевской «Совершенные», боевая фантастика Романа Прокофьева в стиле киберпанка «Звездная кровь-3. Земли теней». Среди популярных новинок одна книга представлена в аудиоформате. Это нон-фикшн Татьяны Мужицкой «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень».

По сведениям книжного сервиса, замыкают перечень самых продававшихся летом в Челябинске книг также произведения российских авторов. Среди них «Край неба» Андрея Васильева, фантастика «Армада Вторжения» Макса Глебова и любовное фэнтези Надежды Мамаевой «Зло, действуй!».

Статистику книг подвели исходя из количества проданных экземпляров. Период для исследования взяли с 1 июня по 31 августа.