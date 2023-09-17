В Свердловской области некому мести улицы и дворы

18 сентября 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

В Свердловской области отмечается дефицит дворников и других рабочих Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Свердловской области зафиксировали дефицит рабочих, которые убирают город. Профессия дворника оказалась самой дефицитной в регионе. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в Свердловской области возглавили дворники. На одну вакансию приходится всего 0,6 резюме, что говорит об острой нехватке кадров», — говорят социологи рекрутинговой площадки Headhunter. Также в рейтинг наиболее дефицитных вошли профессии автослесаря, уборщика, токаря, слесарь и разнорабочего (по 1,1 резюме на вакансию). Чуть менее дефицитными специальностями сентября стали сварщик, автомойщик (по 1,2 резюме на вакансию), а также маляр (1,3) и другие.

В Свердловской области зафиксировали дефицит рабочих, которые убирают город. Профессия дворника оказалась самой дефицитной в регионе. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в Свердловской области возглавили дворники. На одну вакансию приходится всего 0,6 резюме, что говорит об острой нехватке кадров», — говорят социологи рекрутинговой площадки Headhunter. Также в рейтинг наиболее дефицитных вошли профессии автослесаря, уборщика, токаря, слесарь и разнорабочего (по 1,1 резюме на вакансию). Чуть менее дефицитными специальностями сентября стали сварщик, автомойщик (по 1,2 резюме на вакансию), а также маляр (1,3) и другие.