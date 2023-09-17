17 сентября 2023

В Свердловской области некому мести улицы и дворы

© Служба новостей «URA.RU»
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Орлов в сквере на Пехотинцев. Екатеринбург , уборка мусора, дворник
В Свердловской области отмечается дефицит дворников и других рабочих Фото:

В Свердловской области зафиксировали дефицит рабочих, которые убирают город. Профессия дворника оказалась самой дефицитной в регионе.

«Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в Свердловской области возглавили дворники. На одну вакансию приходится всего 0,6 резюме, что говорит об острой нехватке кадров», — говорят социологи рекрутинговой площадки Headhunter.

Также в рейтинг наиболее дефицитных вошли профессии автослесаря, уборщика, токаря, слесарь и разнорабочего (по 1,1 резюме на вакансию). Чуть менее дефицитными специальностями сентября стали сварщик, автомойщик (по 1,2 резюме на вакансию), а также маляр (1,3) и другие.

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В Свердловской области зафиксировали дефицит рабочих, которые убирают город. Профессия дворника оказалась самой дефицитной в регионе. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в Свердловской области возглавили дворники. На одну вакансию приходится всего 0,6 резюме, что говорит об острой нехватке кадров», — говорят социологи рекрутинговой площадки Headhunter. Также в рейтинг наиболее дефицитных вошли профессии автослесаря, уборщика, токаря, слесарь и разнорабочего (по 1,1 резюме на вакансию). Чуть менее дефицитными специальностями сентября стали сварщик, автомойщик (по 1,2 резюме на вакансию), а также маляр (1,3) и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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