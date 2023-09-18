Минтруд заказал 230 000 удостоверений семьям погибших ветеранов боевых действий

Министерство труда России заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов боевых действий, а также более 750 тысячи удостоверений ветерана боевых действий. Такая информация появилась на сайте госзакупок.
«[Исполнитель должен оказать услуги по изготовлению] удостоверений (постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 519 „Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий“) в количестве 230 000 штук», — говорится в карточке закупки, которую разметило Минтруда. Также ведомство запрашивает деньги на выпуск удостоверений ветерана боевых действий в количестве 757 305 штук. Такая информация следует из тендера на сайте «
Согласно условиям тендера, 200 тысяч удостоверений для семей погибших ветеранов боевых действий распределит Минобороны РФ. Остальные будут переданы в Минсоцзащиты. 600 тысяч удостоверений участника боевых действий появятся в распоряжении Минобороны РФ, остальные будут переданы в другие ведомства.
Начальная цена контракта с поставщиком установлена в размере 79 142 368 рублей. Отмечается, что Минтруда уже определилось с поставщиком.
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