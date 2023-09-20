Екатеринбуржцы устроили погоню за мужчиной с угрозами убийством

21 сентября 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

После конфликта трое мужчин проткнули колеса автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в районе Старой Сортировки трое жителей устроили погоню за мужчиной с угрозами расправы. После чего недоброжелатели проткнули колеса автомобиля, отогнав его со двора. Об этом рассказала очевидица происшествия. «Трое парней бегали за одним, кричали, что убьют. Потом проткнули все колеса на какой-то машине и отогнали ее со двора. Далее вышла девушка, и конфликт начался уже с ней», — передает слова очевидицы Е1. Женщина добавила, что у одного из мужчин в руках находился предмет, похожий на пистолет. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу городского УМВД. Оперативный комментарий от ведомства получить не удалось.

В Екатеринбурге в районе Старой Сортировки трое жителей устроили погоню за мужчиной с угрозами расправы. После чего недоброжелатели проткнули колеса автомобиля, отогнав его со двора. Об этом рассказала очевидица происшествия. «Трое парней бегали за одним, кричали, что убьют. Потом проткнули все колеса на какой-то машине и отогнали ее со двора. Далее вышла девушка, и конфликт начался уже с ней», — передает слова очевидицы Е1. Женщина добавила, что у одного из мужчин в руках находился предмет, похожий на пистолет. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу городского УМВД. Оперативный комментарий от ведомства получить не удалось.