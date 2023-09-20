Пробок на Копейском шоссе и улице Рождественского в Челябинске станет больше

Трафик увеличится, потому что добавятся машины, которых пустят в объезд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Копейском шоссе и улице Рождественского в Челябинске 22 сентября станет больше пробок. Это связано с ремонтными работами, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«22 сентября с 9 до 18 часов в связи с проведением аварийных работ на железнодорожном переезде „п. Восточный 34 км“ (проезд к улице Енисейской) будет ограничено движение автотранспорта по одной полосе. Объезд будет осуществляться по Копейскому шоссе, улицам Енисейской, Рождественского, Ленина, Линейной», — уточнили в пресс-службе.

Проезд по улицам Рождественского, Линейной и Копейскому шоссе в связи с тем, что поток транспорта увеличится, в час пик будет затруднен. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировке маршрута.