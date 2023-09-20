20 сентября 2023

Пробок на Копейском шоссе и улице Рождественского в Челябинске станет больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка из-за ремонта дороги на проспекте Ленина. Челябинск, пробка, ремонт дороги, проспект ленина, затрудненное движение
Трафик увеличится, потому что добавятся машины, которых пустят в объезд Фото:

На Копейском шоссе и улице Рождественского в Челябинске 22 сентября станет больше пробок. Это связано с ремонтными работами, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«22 сентября с 9 до 18 часов в связи с проведением аварийных работ на железнодорожном переезде „п. Восточный 34 км“ (проезд к улице Енисейской) будет ограничено движение автотранспорта по одной полосе. Объезд будет осуществляться по Копейскому шоссе, улицам Енисейской, Рождественского, Ленина, Линейной», — уточнили в пресс-службе.

Проезд по улицам Рождественского, Линейной и Копейскому шоссе в связи с тем, что поток транспорта увеличится, в час пик будет затруднен. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировке маршрута.

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На Копейском шоссе и улице Рождественского в Челябинске 22 сентября станет больше пробок. Это связано с ремонтными работами, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «22 сентября с 9 до 18 часов в связи с проведением аварийных работ на железнодорожном переезде „п. Восточный 34 км“ (проезд к улице Енисейской) будет ограничено движение автотранспорта по одной полосе. Объезд будет осуществляться по Копейскому шоссе, улицам Енисейской, Рождественского, Ленина, Линейной», — уточнили в пресс-службе. Проезд по улицам Рождественского, Линейной и Копейскому шоссе в связи с тем, что поток транспорта увеличится, в час пик будет затруднен. Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировке маршрута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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