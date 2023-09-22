«Коммерсант»: летный отряд президента решил продать Ту-214 частным компаниям

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, ввс россии, военный самолет, ту-214
Летный отряд «Россия» может продать Ту-214 частным авиакомпаниям Фото:

Специальный летный отряд (СЛО) «Россия», который отвечает за авиаперевозку первых лиц государства, намерен продать свои самолеты Ту-214 частным компаниям. Об этом сообщили источники в Минтрансе.

«Получить Ту-214 может Red Wings. Речь идет о самолетах старше 20 лет. Два лайнера, которым понадобится ремонт, оцениваются в 3—4 млрд рублей за оба», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в Минтрансе.

По данным издания, зимой схожий по возрасту Ту-214 не смогли продать за 373 млн рублей. Эксперты подчеркивают, что ресурс самолета ограничен сроком 20 лет.

Ранее «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании стали рассматривать Ту-214 в качестве базовой модели самолетов. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ранее анонсировала производство 70 таких лайнеров с российскими двигателями ПС-90 до 2030 года.

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Специальный летный отряд (СЛО) «Россия», который отвечает за авиаперевозку первых лиц государства, намерен продать свои самолеты Ту-214 частным компаниям. Об этом сообщили источники в Минтрансе. «Получить Ту-214 может Red Wings. Речь идет о самолетах старше 20 лет. Два лайнера, которым понадобится ремонт, оцениваются в 3—4 млрд рублей за оба», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в Минтрансе. По данным издания, зимой схожий по возрасту Ту-214 не смогли продать за 373 млн рублей. Эксперты подчеркивают, что ресурс самолета ограничен сроком 20 лет. Ранее «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании стали рассматривать Ту-214 в качестве базовой модели самолетов. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ранее анонсировала производство 70 таких лайнеров с российскими двигателями ПС-90 до 2030 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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