«Коммерсант»: летный отряд президента решил продать Ту-214 частным компаниям

22 сентября 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

Летный отряд «Россия» может продать Ту-214 частным авиакомпаниям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специальный летный отряд (СЛО) «Россия», который отвечает за авиаперевозку первых лиц государства, намерен продать свои самолеты Ту-214 частным компаниям. Об этом сообщили источники в Минтрансе. «Получить Ту-214 может Red Wings. Речь идет о самолетах старше 20 лет. Два лайнера, которым понадобится ремонт, оцениваются в 3—4 млрд рублей за оба», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на свои источники в Минтрансе. По данным издания, зимой схожий по возрасту Ту-214 не смогли продать за 373 млн рублей. Эксперты подчеркивают, что ресурс самолета ограничен сроком 20 лет. Ранее «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании стали рассматривать Ту-214 в качестве базовой модели самолетов. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ранее анонсировала производство 70 таких лайнеров с российскими двигателями ПС-90 до 2030 года.

Специальный летный отряд (СЛО) «Россия», который отвечает за авиаперевозку первых лиц государства, намерен продать свои самолеты Ту-214 частным компаниям. Об этом сообщили источники в Минтрансе. «Получить Ту-214 может Red Wings. Речь идет о самолетах старше 20 лет. Два лайнера, которым понадобится ремонт, оцениваются в 3—4 млрд рублей за оба», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в Минтрансе. По данным издания, зимой схожий по возрасту Ту-214 не смогли продать за 373 млн рублей. Эксперты подчеркивают, что ресурс самолета ограничен сроком 20 лет. Ранее «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании стали рассматривать Ту-214 в качестве базовой модели самолетов. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ранее анонсировала производство 70 таких лайнеров с российскими двигателями ПС-90 до 2030 года.