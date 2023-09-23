В ДНР избрали главу региона

Депутаты ДНР избрали Дениса Пушилина главой Республики
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначен главой Республики. Решение принято голосованием депутатов Народного совета. Об этом сообщил российский журналист Владимир Соловьев.
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