В ДНР избрали главу региона

Денис Пушилин назначен главой Донецкой народной республики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Депутаты ДНР избрали Дениса Пушилина главой Республики Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Врио главы ДНР Денис Пушилин назначен главой Республики. Решение принято голосованием депутатов Народного совета. Об этом сообщил российский журналист Владимир Соловьев.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначен главой Республики. Решение принято голосованием депутатов Народного совета. Об этом сообщил российский журналист Владимир Соловьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...