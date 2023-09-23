23 сентября 2023

В Крыму объяснили призыв властей Украины к гражданам бежать с полуострова

Депутат Ивлев: призыв Киева к выезду граждан из Крыма связан с депрессией
© Служба новостей «URA.RU»
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Призыв Киева покинуть Крым является проявлением депрессии, сказал Леонид Ивлев Фото:
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Призыв вице-премьера Украины Ирины Верещук к крымчанам покинуть полуостров связан с неудачами ВСУ на фронте и осенней депрессией. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.

«Ничего у киевского режима не получается, да и не получится никогда. <…> Это (призыв покинуть Крым — прим. URA.RU) обычное проявление осенней депрессии от неудач на фронте», — сказал Леонид Ивлев РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что полуостров хорошо защищен. По его словам, крымчане вместе со всей страной готовятся отметить 10 лет со дня присоединения Крыма к России.

Ранее Верещук заявила о подготовке Украины к операции по захвату Крыма. В связи с этим она призвала «украинцев» покинуть территорию полуострова. В СМИ писали и о возможных провокациях со стороны Киева, а также об атаке при поддержке британской стороны, передает «Царьград».

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Призыв вице-премьера Украины Ирины Верещук к крымчанам покинуть полуостров связан с неудачами ВСУ на фронте и осенней депрессией. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. «Ничего у киевского режима не получается, да и не получится никогда. <…> Это (призыв покинуть Крым — прим. URA.RU) обычное проявление осенней депрессии от неудач на фронте», — сказал Леонид Ивлев РИА Новости. Депутат подчеркнул, что полуостров хорошо защищен. По его словам, крымчане вместе со всей страной готовятся отметить 10 лет со дня присоединения Крыма к России. Ранее Верещук заявила о подготовке Украины к операции по захвату Крыма. В связи с этим она призвала «украинцев» покинуть территорию полуострова. В СМИ писали и о возможных провокациях со стороны Киева, а также об атаке при поддержке британской стороны, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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