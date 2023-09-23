В Крыму объяснили призыв властей Украины к гражданам бежать с полуострова

Депутат Ивлев: призыв Киева к выезду граждан из Крыма связан с депрессией

24 сентября 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Призыв Киева покинуть Крым является проявлением депрессии, сказал Леонид Ивлев Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Призыв вице-премьера Украины Ирины Верещук к крымчанам покинуть полуостров связан с неудачами ВСУ на фронте и осенней депрессией. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. «Ничего у киевского режима не получается, да и не получится никогда. <…> Это (призыв покинуть Крым — прим. URA.RU) обычное проявление осенней депрессии от неудач на фронте», — сказал Леонид Ивлев РИА Новости. Депутат подчеркнул, что полуостров хорошо защищен. По его словам, крымчане вместе со всей страной готовятся отметить 10 лет со дня присоединения Крыма к России. Ранее Верещук заявила о подготовке Украины к операции по захвату Крыма. В связи с этим она призвала «украинцев» покинуть территорию полуострова. В СМИ писали и о возможных провокациях со стороны Киева, а также об атаке при поддержке британской стороны, передает «Царьград».

Призыв вице-премьера Украины Ирины Верещук к крымчанам покинуть полуостров связан с неудачами ВСУ на фронте и осенней депрессией. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. «Ничего у киевского режима не получается, да и не получится никогда. <…> Это (призыв покинуть Крым — прим. URA.RU) обычное проявление осенней депрессии от неудач на фронте», — сказал Леонид Ивлев РИА Новости. Депутат подчеркнул, что полуостров хорошо защищен. По его словам, крымчане вместе со всей страной готовятся отметить 10 лет со дня присоединения Крыма к России. Ранее Верещук заявила о подготовке Украины к операции по захвату Крыма. В связи с этим она призвала «украинцев» покинуть территорию полуострова. В СМИ писали и о возможных провокациях со стороны Киева, а также об атаке при поддержке британской стороны, передает «Царьград».