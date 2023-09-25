Челябинка попалась на организации мобильного пункта торговли валютой

Безработная челябинка организовала мобильный пункт купли-продажи валюты. К моменту задержания она успела наторговать почти на 32 млн рублей, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.
«Не имевшая специальной лицензии на банковскую деятельность 55-летняя Безработная организовала обмен иностранных и российских денежных единиц. Операции купли-продажи производились по установленному самой обвиняемой курсу прямо в ее Toyota Camry. С сентября 2020 по август 2022 года она извлекла доход на сумму более 31 миллиона 663 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка. Расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), завершено. Материалы и обвинительное заключение направлены прокурору.
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