Полиция начала проверку по сообщению об избиении пермского школьника

Полиция в Перми проводит проверку по сообщению об избиении несовершеннолетнего группой подростков в районе Левшино в Перми. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, обращений по этому поводу не поступало.
«О нанесении побоев несовершеннолетнему в органы внутренних дел сообщений и обращений не поступало. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту зарегистрирован материал проверки», — сообщили пресс-службе.
Ранее местная жительница рассказывала, что в микрорайоне Левшино группа из подростков 13-14 лет нападает на более слабых детей. По ее словам, подростки недавно сняли на видео издевательства над умственно отсталым мальчиком.
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