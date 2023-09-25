Полиция начала проверку по сообщению об избиении пермского школьника

25 сентября 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

В полицию сообщений об избиении не поступало Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Полиция в Перми проводит проверку по сообщению об избиении несовершеннолетнего группой подростков в районе Левшино в Перми. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, обращений по этому поводу не поступало. «О нанесении побоев несовершеннолетнему в органы внутренних дел сообщений и обращений не поступало. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту зарегистрирован материал проверки», — сообщили пресс-службе. Ранее местная жительница рассказывала, что в микрорайоне Левшино группа из подростков 13-14 лет нападает на более слабых детей. По ее словам, подростки недавно сняли на видео издевательства над умственно отсталым мальчиком.

Полиция в Перми проводит проверку по сообщению об избиении несовершеннолетнего группой подростков в районе Левшино в Перми. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, обращений по этому поводу не поступало. «О нанесении побоев несовершеннолетнему в органы внутренних дел сообщений и обращений не поступало. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту зарегистрирован материал проверки», — сообщили пресс-службе. Ранее местная жительница рассказывала, что в микрорайоне Левшино группа из подростков 13-14 лет нападает на более слабых детей. По ее словам, подростки недавно сняли на видео издевательства над умственно отсталым мальчиком.