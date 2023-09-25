Полиция начала проверку по сообщению об избиении пермского школьника

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Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., погоны, подполковник, шеврон, полиция
В полицию сообщений об избиении не поступало Фото:

Полиция в Перми проводит проверку по сообщению об избиении несовершеннолетнего группой подростков в районе Левшино в Перми. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, обращений по этому поводу не поступало.

«О нанесении побоев несовершеннолетнему в органы внутренних дел сообщений и обращений не поступало. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту зарегистрирован материал проверки», — сообщили пресс-службе.

Ранее местная жительница рассказывала, что в микрорайоне Левшино группа из подростков 13-14 лет нападает на более слабых детей. По ее словам, подростки недавно сняли на видео издевательства над умственно отсталым мальчиком.

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Полиция в Перми проводит проверку по сообщению об избиении несовершеннолетнего группой подростков в районе Левшино в Перми. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, обращений по этому поводу не поступало. «О нанесении побоев несовершеннолетнему в органы внутренних дел сообщений и обращений не поступало. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту зарегистрирован материал проверки», — сообщили пресс-службе. Ранее местная жительница рассказывала, что в микрорайоне Левшино группа из подростков 13-14 лет нападает на более слабых детей. По ее словам, подростки недавно сняли на видео издевательства над умственно отсталым мальчиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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