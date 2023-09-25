Пермяк, сбивший студентку насмерть, не стал извиняться перед ее родителями

26 сентября 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Виновник аварии был за рулем Volkswagen Polo Фото: Александр Константинов © URA.RU Водитель иномарки, который насмерть сбил 17-летнюю студентку, не стал приносить родственникам погибшей извинения. В беседе с URA.RU они рассказали, что 23-летний водитель в момент аварии был сильно пьян. «В тот вечер виновник аварии выпивал дома, но ему не хватило алкоголя. Он сел за руль и поехал в магазин. А когда сбил ребят, то сбежал с места аварии и сидел у себя дома. Он был практически в невменяемом состоянии и кричал, что нужно еще доказать, что это он был за рулем. И ни от него, ни от его семьи не было никаких извинений и сожалений о случившемся», — рассказала URA.RU родственница погибшей на анонимной основе. Близкие сообщают, что Volkswagen Polo, за рулем которого находился 23-летний виновник аварии, был подарком от родителей. «Они подарили ему машину. Причем его в прошлом году уже лишали водительских прав за пьяную езду и у него десятки тысяч неоплаченных штрафов», — поделились близкие погибшей девушки. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в рамках расследуемого уголовного дела устанавливаются все обстоятельства, проводится комплекс всех необходимых следственных действий. Авария произошла в Кировском районе 24 сентября. Студентка медицинского техникума переходила с другом дорогу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбила иномарка. Следователи возбудили уголовное дело против водителя, сейчас ведется расследование. Прощание с погибшей студенткой состоялось возле ее дома утром 26 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водитель иномарки, который насмерть сбил 17-летнюю студентку, не стал приносить родственникам погибшей извинения. В беседе с URA.RU они рассказали, что 23-летний водитель в момент аварии был сильно пьян. «В тот вечер виновник аварии выпивал дома, но ему не хватило алкоголя. Он сел за руль и поехал в магазин. А когда сбил ребят, то сбежал с места аварии и сидел у себя дома. Он был практически в невменяемом состоянии и кричал, что нужно еще доказать, что это он был за рулем. И ни от него, ни от его семьи не было никаких извинений и сожалений о случившемся», — рассказала URA.RU родственница погибшей на анонимной основе. Близкие сообщают, что Volkswagen Polo, за рулем которого находился 23-летний виновник аварии, был подарком от родителей. «Они подарили ему машину. Причем его в прошлом году уже лишали водительских прав за пьяную езду и у него десятки тысяч неоплаченных штрафов», — поделились близкие погибшей девушки. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в рамках расследуемого уголовного дела устанавливаются все обстоятельства, проводится комплекс всех необходимых следственных действий. Авария произошла в Кировском районе 24 сентября. Студентка медицинского техникума переходила с другом дорогу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбила иномарка. Следователи возбудили уголовное дело против водителя, сейчас ведется расследование. Прощание с погибшей студенткой состоялось возле ее дома утром 26 сентября.