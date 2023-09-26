Скончался ветеран пермской журналистики Герман Шихов

26 сентября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Пермский журналист Герман Шихов скончался на 85-м году жизни Фото: Пермский информационный комитет Ушел из жизни один из старейших пермских журналистов Герман Шихов. Он скончался на 85-м году жизни. Стаж работы Германа Федоровича в журналистике превышал 60 лет. «Ушел из жизни Герман Федорович Шихов. Еще школьником начал сотрудничать с газетой „Молодая гвардия“ — органом обкома комсомола. Трудился в газете Верещагинского района. Работал много лет на пермском телевидении, пропагандировал достижения науки и техники. Трудился на областном радио, в том числе и после выхода на заслуженный отдых. Его голос хорошо знали слушатели всего Пермского края», — сообщил Интернет-вестник Пермского краевого отделения Союза журналистов. Герман Шихов также работал корреспондентом редакций заводских газет, в том числе «Камский кабельщик» и «Мотовилихинский рабочий». Помимо этого, Шихов сотрудничал с газетой «Досье 02» и другими городскими изданиями. Пермское краевое отделение Союза журналистов выразило глубокие соболезнования родным и близким.

Ушел из жизни один из старейших пермских журналистов Герман Шихов. Он скончался на 85-м году жизни. Стаж работы Германа Федоровича в журналистике превышал 60 лет. «Ушел из жизни Герман Федорович Шихов. Еще школьником начал сотрудничать с газетой „Молодая гвардия“ — органом обкома комсомола. Трудился в газете Верещагинского района. Работал много лет на пермском телевидении, пропагандировал достижения науки и техники. Трудился на областном радио, в том числе и после выхода на заслуженный отдых. Его голос хорошо знали слушатели всего Пермского края», — сообщил Интернет-вестник Пермского краевого отделения Союза журналистов. Герман Шихов также работал корреспондентом редакций заводских газет, в том числе «Камский кабельщик» и «Мотовилихинский рабочий». Помимо этого, Шихов сотрудничал с газетой «Досье 02» и другими городскими изданиями. Пермское краевое отделение Союза журналистов выразило глубокие соболезнования родным и близким.