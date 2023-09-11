Власти Копейска требуют миллионы с фирмы, давшей повод для уголовных дел в минстрое

Мэрия Копейска взыскивает 24 млн рублей с фирмы-банкрота «Стройтранссоюз»

12 сентября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Исковое заявление администрации Копейска рассматривается в областном арбитражном суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Копейска в арбитражном суде Челябинской области взыскивает 24 млн рублей с фирмы-банкрота «Стройтранссоюз», фигурирующей в уголовных делах минстроя региона. Это следует из картотеки суда. «Управление строительства Копейска обратилось в суд с исковым заявлением к ООО „Строительное транспортное предприятие союз“(„Стройтранссоюз“), о взыскании штрафа в размере 876 554 рублей, пени в размере 1 055 201 рублей. А также непогашенного аванса по контракту в размере 22 346 237 рублей» — говорится в определении арбитражного суда. Согласно документам суда, в 2021 году «Стройтранссоюз» заключил с мэрией контракт на 130 млн рублей на реконструкцию парка Победы. К апрелю 2023 года фирма выполнила контракт на 90 процентов и успела получить 125 миллионов. Однако 22 апреля контракт был в одностороннем порядке расторгнут городскими властями. После расторжения городская администрация и подала в суд иск о взыскании с фирмы 24 миллионов рублей. В августе 2023 года «Стройтранссоюз» подал встречный иск, в котором просит признать незаконным одностороннее расторжение контракта. Оба иска будут рассмотрены в октябре. Компания «Стройтранссоюз» в настоящее время находится в процедуре банкротства. В 2022 году ее бывший замдиректора и совладелец Михаил Азаматов осужден на четыре года лишения свободы за мошенничество при строительстве биатлонного комплекса имени Ишмуратовой в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Фирмой владеет его отец Равкат Азаматов. С задержания Михаила Азаматова началась череда уголовных дел в минстрое региона. По обвинению в получении взяток отданы под суд бывшая замминистра строительства региона Татьяна Антонова и экс-директор «Челябоблинвестстроя» Алексей Абаимов. Михаил Азаматов также проходит по этому делу, именно он дал показания на Антонову и Абаимова. URA.RU направило запросы в мэрию Копейска и в «Стройтранссоюз». Ответы будут опубликованы после получения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Копейска в арбитражном суде Челябинской области взыскивает 24 млн рублей с фирмы-банкрота «Стройтранссоюз», фигурирующей в уголовных делах минстроя региона. Это следует из картотеки суда. «Управление строительства Копейска обратилось в суд с исковым заявлением к ООО „Строительное транспортное предприятие союз“(„Стройтранссоюз“), о взыскании штрафа в размере 876 554 рублей, пени в размере 1 055 201 рублей. А также непогашенного аванса по контракту в размере 22 346 237 рублей» — говорится в определении арбитражного суда. Согласно документам суда, в 2021 году «Стройтранссоюз» заключил с мэрией контракт на 130 млн рублей на реконструкцию парка Победы. К апрелю 2023 года фирма выполнила контракт на 90 процентов и успела получить 125 миллионов. Однако 22 апреля контракт был в одностороннем порядке расторгнут городскими властями. После расторжения городская администрация и подала в суд иск о взыскании с фирмы 24 миллионов рублей. В августе 2023 года «Стройтранссоюз» подал встречный иск, в котором просит признать незаконным одностороннее расторжение контракта. Оба иска будут рассмотрены в октябре. Компания «Стройтранссоюз» в настоящее время находится в процедуре банкротства. В 2022 году ее бывший замдиректора и совладелец Михаил Азаматов осужден на четыре года лишения свободы за мошенничество при строительстве биатлонного комплекса имени Ишмуратовой в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Фирмой владеет его отец Равкат Азаматов. С задержания Михаила Азаматова началась череда уголовных дел в минстрое региона. По обвинению в получении взяток отданы под суд бывшая замминистра строительства региона Татьяна Антонова и экс-директор «Челябоблинвестстроя» Алексей Абаимов. Михаил Азаматов также проходит по этому делу, именно он дал показания на Антонову и Абаимова. URA.RU направило запросы в мэрию Копейска и в «Стройтранссоюз». Ответы будут опубликованы после получения.