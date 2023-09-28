NYT: ближайших помощников Байдена допросили по делу о секретных документах

29 сентября 2023 в 08:17 Размер текста - 17 +

Ближайших помощников Джо Байдена начали допрашивать по делу о хранении секретных документов Фото: Official White House / Erin Scott Спецпрокурор Роберт Гур, расследующий дело о хранении президентом США Джо Байденом секретных документов, опросил ближайших помощников американского лидера. Об этом заявил репортер Гленн Траш, ссылаясь на собственные источники. «Специальный прокурор Роберт Гур, расследующий обращение президента Байдена с секретными документами во время его пребывания на посту вице-президента, взял интервью у многих ближайших помощников и советников американского главы», — подчеркнул Гленн Траш в своем материале для The New York Times. Среди допрошенных оказался госсекретарь США Энтони Блинкен. В 2022 году в здании вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов, связанных с Байденом. На тот момент он еще не был президентом страны. Спустя время аналогичные документы обнаружили и в его личном доме. Также в мае этого года палата представителей США обвинила Байдена и его семью в коррупции. Их подозревают в получении денег от Китая, передает «Национальная служба новостей». В сентябре запустили подготовку к импичменту американского президента. В настоящий момент рейтинг одобрения работы Байдена на своем посту достиг антирекорда, передает телеканал 360.

Спецпрокурор Роберт Гур, расследующий дело о хранении президентом США Джо Байденом секретных документов, опросил ближайших помощников американского лидера. Об этом заявил репортер Гленн Траш, ссылаясь на собственные источники. «Специальный прокурор Роберт Гур, расследующий обращение президента Байдена с секретными документами во время его пребывания на посту вице-президента, взял интервью у многих ближайших помощников и советников американского главы», — подчеркнул Гленн Траш в своем материале для The New York Times. Среди допрошенных оказался госсекретарь США Энтони Блинкен. В 2022 году в здании вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов, связанных с Байденом. На тот момент он еще не был президентом страны. Спустя время аналогичные документы обнаружили и в его личном доме. Также в мае этого года палата представителей США обвинила Байдена и его семью в коррупции. Их подозревают в получении денег от Китая, передает «Национальная служба новостей». В сентябре запустили подготовку к импичменту американского президента. В настоящий момент рейтинг одобрения работы Байдена на своем посту достиг антирекорда, передает телеканал 360.