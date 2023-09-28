28 сентября 2023

NYT: ближайших помощников Байдена допросили по делу о секретных документах

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Ближайших помощников Джо Байдена начали допрашивать по делу о хранении секретных документов Фото:

Спецпрокурор Роберт Гур, расследующий дело о хранении президентом США Джо Байденом секретных документов, опросил ближайших помощников американского лидера. Об этом заявил репортер Гленн Траш, ссылаясь на собственные источники.

«Специальный прокурор Роберт Гур, расследующий обращение президента Байдена с секретными документами во время его пребывания на посту вице-президента, взял интервью у многих ближайших помощников и советников американского главы», — подчеркнул Гленн Траш в своем материале для The New York Times. Среди допрошенных оказался госсекретарь США Энтони Блинкен.

В 2022 году в здании вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов, связанных с Байденом. На тот момент он еще не был президентом страны. Спустя время аналогичные документы обнаружили и в его личном доме. Также в мае этого года палата представителей США обвинила Байдена и его семью в коррупции. Их подозревают в получении денег от Китая, передает «Национальная служба новостей». В сентябре запустили подготовку к импичменту американского президента. В настоящий момент рейтинг одобрения работы Байдена на своем посту достиг антирекорда, передает телеканал 360.

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Спецпрокурор Роберт Гур, расследующий дело о хранении президентом США Джо Байденом секретных документов, опросил ближайших помощников американского лидера. Об этом заявил репортер Гленн Траш, ссылаясь на собственные источники. «Специальный прокурор Роберт Гур, расследующий обращение президента Байдена с секретными документами во время его пребывания на посту вице-президента, взял интервью у многих ближайших помощников и советников американского главы», — подчеркнул Гленн Траш в своем материале для The New York Times. Среди допрошенных оказался госсекретарь США Энтони Блинкен. В 2022 году в здании вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов, связанных с Байденом. На тот момент он еще не был президентом страны. Спустя время аналогичные документы обнаружили и в его личном доме. Также в мае этого года палата представителей США обвинила Байдена и его семью в коррупции. Их подозревают в получении денег от Китая, передает «Национальная служба новостей». В сентябре запустили подготовку к импичменту американского президента. В настоящий момент рейтинг одобрения работы Байдена на своем посту достиг антирекорда, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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