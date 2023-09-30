Экономисты ВШЭ поспорили с правительством из-за вейпов

Экономисты ВШЭ: лучшим решением для РФ будет понижение акцизов на вейп

30 сентября 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Доходы федерального бюджета увеличатся на 10 миллиардов рублей в случае понижения акцизов на вейп Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лучшим решением для государства и для рынка было бы понижение акцизов на электронные устройства и жидкости до уровня акцизов на сигареты. В таком случае доходы федерального бюджета увеличатся на 10 миллиардов рублей. С таким мнением выступили юристы и экономисты Высшей школы экономики в своем исследовании. «Федеральный бюджет ежегодно может получать порядка 10 млрд рублей с акцизов на жидкости для ЭСДН, которые производят у нас. Сейчас же — данные на 2022 год — сборы с акцизов по данной категории составили лишь 0,6% от этой суммы», — говорится в расчетах экономистов, передает «Комсомольская правда». В материале газеты сообщают, что в следующем году акциз на жидкости планируют повысить в два раза. В таком случае легальный бизнес не выдержит конкуренции с черным рынком, сказано в исследовании ученых Высшей школы экономики. При таком сценарии доля серого импорта вейпов и жидкостей в стране кратно увеличится, следовательно, бюджет недополучит значительную часть налогов. А покупатели будут получать товары без каких-либо гарантий качества. В 2022 году комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил введение акцизов на электронные системы доставки никотина — электронные сигареты и вейпы, а также на устройства для нагревания табака. В январе 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает акцизы на сигареты, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет. При этом на сами устройства налог снимается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лучшим решением для государства и для рынка было бы понижение акцизов на электронные устройства и жидкости до уровня акцизов на сигареты. В таком случае доходы федерального бюджета увеличатся на 10 миллиардов рублей. С таким мнением выступили юристы и экономисты Высшей школы экономики в своем исследовании. «Федеральный бюджет ежегодно может получать порядка 10 млрд рублей с акцизов на жидкости для ЭСДН, которые производят у нас. Сейчас же — данные на 2022 год — сборы с акцизов по данной категории составили лишь 0,6% от этой суммы», — говорится в расчетах экономистов, передает «Комсомольская правда». В материале газеты сообщают, что в следующем году акциз на жидкости планируют повысить в два раза. В таком случае легальный бизнес не выдержит конкуренции с черным рынком, сказано в исследовании ученых Высшей школы экономики. При таком сценарии доля серого импорта вейпов и жидкостей в стране кратно увеличится, следовательно, бюджет недополучит значительную часть налогов. А покупатели будут получать товары без каких-либо гарантий качества. В 2022 году комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил введение акцизов на электронные системы доставки никотина — электронные сигареты и вейпы, а также на устройства для нагревания табака. В январе 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает акцизы на сигареты, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет. При этом на сами устройства налог снимается.