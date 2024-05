NYT: РФ за 2024 год взяла больше земель, чем ВСУ захватила за контрнаступление

20 мая 2024

ВСУ пытаются замедлить В РФ, однако действуют безуспешно, считают в NYT Фото: U.S. Army / Sgt. 1st Class Erick Studenicka новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России с начала 2024 года освободила больше территории Украины, чем удалось захватить Киеву за 2023 год. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на финскую группу Black Bird, изучающую спутниковые снимки и кадры с поля боя. «Россия в этом году взяла под контроль больше территорий, чем Украина захватила в ходе прошлогоднего летнего наступления», — говорится в материале . Силы Украины пытаются замедлить наступление ВС РФ различными попытками дестабилизации, но безуспешно. Ранее газета The Washington Post сообщала, что ВС РФ за апрель 2024 года взяли под контроль больше территории Украины, чем Киев в ходе контрнаступления. Также сообщалось об освобождении села Работино в Запорожской области, сообщает MK.RU .

