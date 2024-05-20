Песков ответил, будут ли спецслужбы РФ помогать расследовать гибель Раиси

Песков: Иран не обращался к РФ с просьбой помочь в расследовании гибели Раиси
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий, топ
От Ирана не поступало просьб помочь в расследовании гибели Эбрахима Раиси, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

От Ирана никаких просьб к России о присоединении к расследованию крушения вертолета в Восточной провинции Азербайджан не поступало. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В ходе ЧП погиб иранский глава Эбрахим Раиси.

«По участию наших спецслужб в расследовании причин крушения вертолета (при котором погиб президент ирана Эбрахим Раиси — прим. URA.RU) не поступало. Также никакой информации не имеем по участию в похоронах Раиси от наших иранских друзей», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Вертолет с президентом Раиси рухнул в горах 19 мая. Спустя время стало известно, что никто не пережил крушение.

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От Ирана никаких просьб к России о присоединении к расследованию крушения вертолета в Восточной провинции Азербайджан не поступало. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В ходе ЧП погиб иранский глава Эбрахим Раиси. «По участию наших спецслужб в расследовании причин крушения вертолета (при котором погиб президент ирана Эбрахим Раиси — прим. URA.RU) не поступало. Также никакой информации не имеем по участию в похоронах Раиси от наших иранских друзей», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Вертолет с президентом Раиси рухнул в горах 19 мая. Спустя время стало известно, что никто не пережил крушение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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