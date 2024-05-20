Песков ответил, будут ли спецслужбы РФ помогать расследовать гибель Раиси

Песков: Иран не обращался к РФ с просьбой помочь в расследовании гибели Раиси

20 мая 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

От Ирана не поступало просьб помочь в расследовании гибели Эбрахима Раиси, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан От Ирана никаких просьб к России о присоединении к расследованию крушения вертолета в Восточной провинции Азербайджан не поступало. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В ходе ЧП погиб иранский глава Эбрахим Раиси. «По участию наших спецслужб в расследовании причин крушения вертолета (при котором погиб президент ирана Эбрахим Раиси — прим. URA.RU) не поступало. Также никакой информации не имеем по участию в похоронах Раиси от наших иранских друзей», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Вертолет с президентом Раиси рухнул в горах 19 мая. Спустя время стало известно, что никто не пережил крушение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

От Ирана никаких просьб к России о присоединении к расследованию крушения вертолета в Восточной провинции Азербайджан не поступало. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В ходе ЧП погиб иранский глава Эбрахим Раиси. «По участию наших спецслужб в расследовании причин крушения вертолета (при котором погиб президент ирана Эбрахим Раиси — прим. URA.RU) не поступало. Также никакой информации не имеем по участию в похоронах Раиси от наших иранских друзей», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Вертолет с президентом Раиси рухнул в горах 19 мая. Спустя время стало известно, что никто не пережил крушение.