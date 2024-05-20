Песков ответил, будут ли спецслужбы РФ помогать расследовать гибель Раиси

От Ирана никаких просьб к России о присоединении к расследованию крушения вертолета в Восточной провинции Азербайджан не поступало. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В ходе ЧП погиб иранский глава Эбрахим Раиси.
«По участию наших спецслужб в расследовании причин крушения вертолета (при котором погиб президент ирана Эбрахим Раиси — прим. URA.RU) не поступало. Также никакой информации не имеем по участию в похоронах Раиси от наших иранских друзей», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Вертолет с президентом Раиси рухнул в горах 19 мая. Спустя время стало известно, что никто не пережил крушение.
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