Днем 19 мая вертолет Bell 212, на борту которого находилась иранская делегация во главе с президентом Эбрахимом Раиси, потерпел крушение в горах в районе города Джульфа (провинция Восточный Азербайджан). Известно, что летательный аппарат упал примерно в 220 километрах к северо-востоку от иранского города Тебриз. URA.RU публикует фотографии с места крушения в тот момент, когда уже на место прибыли спасатели.
Иранские спасатели направились к месту крушения вертолета с Раиси примерно в 01:30 (по мск). Спасательная делегация была направлена после того, как были обнаружены источники тепла, отмечал Press TV. Там уточнили, что обломки были обнаружены турецким беспилотником.
Россия направила два самолета и 50 спасателей для помощи в поисках президента Ирана Эбрахима Раиси. Такое распоряжение накануне дал президент РФ Владимир Путин. Спасательные спецборты были отправлены утром 20 числа.
В горной зоне крушения вертолета наблюдалась так называемая термическая депрессия. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Такое природное явление приводит к тому, что облака практически прилегают к земле. Это и привело к трагедии, считает синоптик. Раиси похоронят в Тебризе 21 мая.
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