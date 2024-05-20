В горах обнаружены обломки вертолета, при крушении которого погиб Раиси. Фоторепортаж

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета

20 мая 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета, его похоронят на следующий день Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Днем 19 мая вертолет Bell 212, на борту которого находилась иранская делегация во главе с президентом Эбрахимом Раиси, потерпел крушение в горах в районе города Джульфа (провинция Восточный Азербайджан). Известно, что летательный аппарат упал примерно в 220 километрах к северо-востоку от иранского города Тебриз. URA.RU публикует фотографии с места крушения в тот момент, когда уже на место прибыли спасатели. Иранские спасатели направились к месту крушения вертолета с Раиси примерно в 01:30 (по мск). Спасательная делегация была направлена после того, как были обнаружены источники тепла, отмечал Press TV. Там уточнили, что обломки были обнаружены турецким беспилотником. Россия направила два самолета и 50 спасателей для помощи в поисках президента Ирана Эбрахима Раиси. Такое распоряжение накануне дал президент РФ Владимир Путин. Спасательные спецборты были отправлены утром 20 числа. В горной зоне крушения вертолета наблюдалась так называемая термическая депрессия. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Такое природное явление приводит к тому, что облака практически прилегают к земле. Это и привело к трагедии, считает синоптик. Раиси похоронят в Тебризе 21 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Днем 19 мая вертолет Bell 212, на борту которого находилась иранская делегация во главе с президентом Эбрахимом Раиси, потерпел крушение в горах в районе города Джульфа (провинция Восточный Азербайджан). Известно, что летательный аппарат упал примерно в 220 километрах к северо-востоку от иранского города Тебриз. URA.RU публикует фотографии с места крушения в тот момент, когда уже на место прибыли спасатели. Иранские спасатели направились к месту крушения вертолета с Раиси примерно в 01:30 (по мск). Спасательная делегация была направлена после того, как были обнаружены источники тепла, отмечал Press TV. Там уточнили, что обломки были обнаружены турецким беспилотником. Россия направила два самолета и 50 спасателей для помощи в поисках президента Ирана Эбрахима Раиси. Такое распоряжение накануне дал президент РФ Владимир Путин. Спасательные спецборты были отправлены утром 20 числа. В горной зоне крушения вертолета наблюдалась так называемая термическая депрессия. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Такое природное явление приводит к тому, что облака практически прилегают к земле. Это и привело к трагедии, считает синоптик. Раиси похоронят в Тебризе 21 мая.