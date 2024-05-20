Песков раскрыл, как в Кремле оперативно отреагировали на крушение вертолета Раиси

Песков: Путин собрал глав ведомств, когда узнал о крушении вертолета Раиси
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Дмитрий Песков заявил, что после сведений о крушении в Кремль были вызваны главы МЧС и Минобороны
Дмитрий Песков заявил, что после сведений о крушении в Кремль были вызваны главы МЧС и Минобороны Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Когда стало известно о крушении вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, российский лидер Владимир Путин оперативно собрал глав ведомств, после чего за короткие сроки была организована спасательная группа из 60 человек. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

"Поздно вечером, когда поступила тревожная информация из Тегерана, Путин пригласил к себе посла Ирана в Москве и в присутствии министра обороны, главы МЧС, советника президента [Игоря] Левитина состоялась беседа, где президент дал оперативные команды главам ведомств и в кратчайшие сроки была подготовлена группировка из 60 человек", — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Представитель Кремля уточнил, что для поисков Раиси подготовили альпинистов, два самолета, вертолет. Кроме того, было организовано тесное взаимодействие между Минобороны и МЧС. 

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Когда стало известно о крушении вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, российский лидер Владимир Путин оперативно собрал глав ведомств, после чего за короткие сроки была организована спасательная группа из 60 человек. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.  "Поздно вечером, когда поступила тревожная информация из Тегерана, Путин пригласил к себе посла Ирана в Москве и в присутствии министра обороны, главы МЧС, советника президента [Игоря] Левитина состоялась беседа, где президент дал оперативные команды главам ведомств и в кратчайшие сроки была подготовлена группировка из 60 человек", — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.  Представитель Кремля уточнил, что для поисков Раиси подготовили альпинистов, два самолета, вертолет. Кроме того, было организовано тесное взаимодействие между Минобороны и МЧС. 
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