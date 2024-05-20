Песков раскрыл, как в Кремле оперативно отреагировали на крушение вертолета Раиси

Когда стало известно о крушении вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, российский лидер Владимир Путин оперативно собрал глав ведомств, после чего за короткие сроки была организована спасательная группа из 60 человек. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Поздно вечером, когда поступила тревожная информация из Тегерана, Путин пригласил к себе посла Ирана в Москве и в присутствии министра обороны, главы МЧС, советника президента [Игоря] Левитина состоялась беседа, где президент дал оперативные команды главам ведомств и в кратчайшие сроки была подготовлена группировка из 60 человек", — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Представитель Кремля уточнил, что для поисков Раиси подготовили альпинистов, два самолета, вертолет. Кроме того, было организовано тесное взаимодействие между Минобороны и МЧС.
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