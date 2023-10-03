Общественники назвали ремонт дорог в Челябинске провальным. Видео

ОНФ: мэрия Челябинска провалила исполнение нацпроекта

04 октября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Координаторы ОНФ проверили на дефекты 14 дорог в Челябинске (архивное фото) Фото: Сергей Леонов © URA.RU Регисполком «Народный фронт» (ОНФ) назвал провальным исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и муниципальных контрактов в Челябинске. Для этого координаторы оценили состояние дорог, отремонтированных в 2020—2022 годах. Об этом URA.RU сообщил 4 октября руководитель филиала Денис Рыжий. «Мы оценили состояние 14 гарантийных дорог, которые ремонтировлаись с 2020 по 2022 год в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“ и муниципальных контрактов. На ремонты ушло более 800 млн рублей. Результат удручает: ямы, выбоины, трещины, просадка полотна и глубокие колеи», — уточнил Рыжий. Координаторы регисполкома составили реестр нарушений. Они направляли обращение с перечнем главе города Наталье Котовой, министру дорожного хозяйства и транспорта региона Алексею Нечаеву и в надзорные органы — прокуратуру, главное контрольное управление и Контрольно-счетную палату для выполнения проверок. URA.RU направило запрос в пресс-службы миндортранса и мэрии Челябинска. На момент публикации ответа не последовало.

Регисполком «Народный фронт» (ОНФ) назвал провальным исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и муниципальных контрактов в Челябинске. Для этого координаторы оценили состояние дорог, отремонтированных в 2020—2022 годах. Об этом URA.RU сообщил 4 октября руководитель филиала Денис Рыжий. «Мы оценили состояние 14 гарантийных дорог, которые ремонтировлаись с 2020 по 2022 год в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“ и муниципальных контрактов. На ремонты ушло более 800 млн рублей. Результат удручает: ямы, выбоины, трещины, просадка полотна и глубокие колеи», — уточнил Рыжий. Координаторы регисполкома составили реестр нарушений. Они направляли обращение с перечнем главе города Наталье Котовой, министру дорожного хозяйства и транспорта региона Алексею Нечаеву и в надзорные органы — прокуратуру, главное контрольное управление и Контрольно-счетную палату для выполнения проверок. URA.RU направило запрос в пресс-службы миндортранса и мэрии Челябинска. На момент публикации ответа не последовало.