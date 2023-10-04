В ЦВО рассказали, будет ли новая мобилизация в Свердловской области

Полковник ЦВО Малахов заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
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Призывной пункт. Курган, армия, призывники, отправка в армию, военная форма, призыв в армию
Мобилизационных мероприятий в Свердловской области не ожидается Фото:

На территории Свердловской области не планируется проведение дополнительной мобилизации. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) полковник Виталий Малахов.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что никаких мероприятий по проведению мобилизации у нас не спланировано. И не планируется», — отметил полковник Малахов во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу осеннего призыва на срочную военную службу в ЦВО.

В 2023 году осенний призыв в России начался по расписанию. Повестки рассылают с 1 октября. Для тех, кто живет в сельской местности и участвует в полевых работах, призыв начнется с 15 октября.

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На территории Свердловской области не планируется проведение дополнительной мобилизации. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) полковник Виталий Малахов. «Хочу отдельно подчеркнуть, что никаких мероприятий по проведению мобилизации у нас не спланировано. И не планируется», — отметил полковник Малахов во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу осеннего призыва на срочную военную службу в ЦВО. В 2023 году осенний призыв в России начался по расписанию. Повестки рассылают с 1 октября. Для тех, кто живет в сельской местности и участвует в полевых работах, призыв начнется с 15 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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