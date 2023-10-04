04 октября 2023

Прокуратура челябинского района проверит информацию о срыве отопительного сезона

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт теплотрассы. Челябинск, яма, трубопровод, теплотрасса, ремонт теплотрассы, труба, теплосети, чктс, раскоп
Отопление не дают из-за ремонта сетей Водоканалом, считают жители Фото:

Прокуратура Аргаяшского района Челябинской области организовала проверку информации, опубликованной в социальных сетях, о срыве начала отопительного сезона. Об этом URA.RU сообщили 5 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

«Организована проверка по публикации в социальных сетях о срыве начала отопительного сезона в Аргаяшском районе. На данный момент установлено, что в районе из 25 котельных запущено 20, большинство объектов соцназначения подключены к теплу. Запуск еще пяти котельных запланирован до 6 октября», — уточнили в пресс-службе.

Проверка продолжается. По результатам будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и теплоснабжающих организаций. Подготовка к отопительному периоду находится на постоянном контроле прокурора района.

Жители Аргаяша в социальных сетях пожаловались на отсутствие тепла в многоквартирных домах и соцучреждениях. По их словам, осенью местный «Водоканал» начал вести раскопки, из-за чего теплоснабжающая организация не может дать тепло.

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Прокуратура Аргаяшского района Челябинской области организовала проверку информации, опубликованной в социальных сетях, о срыве начала отопительного сезона. Об этом URA.RU сообщили 5 октября в пресс-службе прокуратуры региона. «Организована проверка по публикации в социальных сетях о срыве начала отопительного сезона в Аргаяшском районе. На данный момент установлено, что в районе из 25 котельных запущено 20, большинство объектов соцназначения подключены к теплу. Запуск еще пяти котельных запланирован до 6 октября», — уточнили в пресс-службе. Проверка продолжается. По результатам будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и теплоснабжающих организаций. Подготовка к отопительному периоду находится на постоянном контроле прокурора района. Жители Аргаяша в социальных сетях пожаловались на отсутствие тепла в многоквартирных домах и соцучреждениях. По их словам, осенью местный «Водоканал» начал вести раскопки, из-за чего теплоснабжающая организация не может дать тепло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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