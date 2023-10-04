Прокуратура челябинского района проверит информацию о срыве отопительного сезона

05 октября 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Отопление не дают из-за ремонта сетей Водоканалом, считают жители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Аргаяшского района Челябинской области организовала проверку информации, опубликованной в социальных сетях, о срыве начала отопительного сезона. Об этом URA.RU сообщили 5 октября в пресс-службе прокуратуры региона. «Организована проверка по публикации в социальных сетях о срыве начала отопительного сезона в Аргаяшском районе. На данный момент установлено, что в районе из 25 котельных запущено 20, большинство объектов соцназначения подключены к теплу. Запуск еще пяти котельных запланирован до 6 октября», — уточнили в пресс-службе. Проверка продолжается. По результатам будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и теплоснабжающих организаций. Подготовка к отопительному периоду находится на постоянном контроле прокурора района. Жители Аргаяша в социальных сетях пожаловались на отсутствие тепла в многоквартирных домах и соцучреждениях. По их словам, осенью местный «Водоканал» начал вести раскопки, из-за чего теплоснабжающая организация не может дать тепло.

Прокуратура Аргаяшского района Челябинской области организовала проверку информации, опубликованной в социальных сетях, о срыве начала отопительного сезона. Об этом URA.RU сообщили 5 октября в пресс-службе прокуратуры региона. «Организована проверка по публикации в социальных сетях о срыве начала отопительного сезона в Аргаяшском районе. На данный момент установлено, что в районе из 25 котельных запущено 20, большинство объектов соцназначения подключены к теплу. Запуск еще пяти котельных запланирован до 6 октября», — уточнили в пресс-службе. Проверка продолжается. По результатам будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и теплоснабжающих организаций. Подготовка к отопительному периоду находится на постоянном контроле прокурора района. Жители Аргаяша в социальных сетях пожаловались на отсутствие тепла в многоквартирных домах и соцучреждениях. По их словам, осенью местный «Водоканал» начал вести раскопки, из-за чего теплоснабжающая организация не может дать тепло.