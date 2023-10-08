В Перми под окнами многоэтажки найден труп мужчины

09 октября 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

На место ЧП выехали следователи (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Дзержинском районе Перми рядом с многоэтажным домом найдено тело погибшего мужчины. Видеозапись с места происшествия местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «На Гатчинской, 18 мужчина выпрыгнул или его скинули с верхних этажей. Это произошло 8 октября», — написал автор видеозаписи. Источник в силовых структурах подтвердил URA.RU случившееся. Упавшему с высоты мужчине было 40 лет. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Ранее агентство сообщало, что тело погибшей женщины было обнаружено в центре города возле краевой больницы.

В Дзержинском районе Перми рядом с многоэтажным домом найдено тело погибшего мужчины. Видеозапись с места происшествия местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «На Гатчинской, 18 мужчина выпрыгнул или его скинули с верхних этажей. Это произошло 8 октября», — написал автор видеозаписи. Источник в силовых структурах подтвердил URA.RU случившееся. Упавшему с высоты мужчине было 40 лет. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Ранее агентство сообщало, что тело погибшей женщины было обнаружено в центре города возле краевой больницы.