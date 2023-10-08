08 октября 2023

В Перми под окнами многоэтажки найден труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ЧП выехали следователи (архивное фото) Фото:

В Дзержинском районе Перми рядом с многоэтажным домом найдено тело погибшего мужчины. Видеозапись с места происшествия местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости».

«На Гатчинской, 18 мужчина выпрыгнул или его скинули с верхних этажей. Это произошло 8 октября», — написал автор видеозаписи.

Источник в силовых структурах подтвердил URA.RU случившееся. Упавшему с высоты мужчине было 40 лет. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Ранее агентство сообщало, что тело погибшей женщины было обнаружено в центре города возле краевой больницы.

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В Дзержинском районе Перми рядом с многоэтажным домом найдено тело погибшего мужчины. Видеозапись с места происшествия местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «На Гатчинской, 18 мужчина выпрыгнул или его скинули с верхних этажей. Это произошло 8 октября», — написал автор видеозаписи. Источник в силовых структурах подтвердил URA.RU случившееся. Упавшему с высоты мужчине было 40 лет. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Ранее агентство сообщало, что тело погибшей женщины было обнаружено в центре города возле краевой больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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