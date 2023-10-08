В Перми под окнами многоэтажки найден труп мужчины

На место ЧП выехали следователи (архивное фото)
В Дзержинском районе Перми рядом с многоэтажным домом найдено тело погибшего мужчины. Видеозапись с места происшествия местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости».
«На Гатчинской, 18 мужчина выпрыгнул или его скинули с верхних этажей. Это произошло 8 октября», — написал автор видеозаписи.
Источник в силовых структурах подтвердил URA.RU случившееся. Упавшему с высоты мужчине было 40 лет. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Ранее агентство сообщало, что тело погибшей женщины было обнаружено в центре города возле краевой больницы.
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