В Екатеринбурге жители пожаловались на прохожего с винтовкой

О вооруженном мужчине сообщили в полицию
На Химмаше в Екатеринбурге местные жители заметили вооруженного винтовкой мужчину. Он долгое время прогуливался по району, в итоге о нем заявили в полицию. Информацию об этом URA.RU подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.
«Сообщение поступило в отдел полиции №13. Сотрудники проверяют данную информацию», — отметили в полиции.
В частности, мужчину видели на улице Водной. Также он проходил мимо детского садика на Бородина.
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