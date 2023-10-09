В Екатеринбурге жители пожаловались на прохожего с винтовкой

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Клипарт. Оружие. Челябинск, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, винтовка, карабин, ствол, курок, бойня
О вооруженном мужчине сообщили в полицию Фото:

На Химмаше в Екатеринбурге местные жители заметили вооруженного винтовкой мужчину. Он долгое время прогуливался по району, в итоге о нем заявили в полицию. Информацию об этом URA.RU подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

«Сообщение поступило в отдел полиции №13. Сотрудники проверяют данную информацию», — отметили в полиции.

В частности, мужчину видели на улице Водной. Также он проходил мимо детского садика на Бородина.

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На Химмаше в Екатеринбурге местные жители заметили вооруженного винтовкой мужчину. Он долгое время прогуливался по району, в итоге о нем заявили в полицию. Информацию об этом URA.RU подтвердили в УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение поступило в отдел полиции №13. Сотрудники проверяют данную информацию», — отметили в полиции. В частности, мужчину видели на улице Водной. Также он проходил мимо детского садика на Бородина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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