Сотрудники ППС задержали мужчину, который разгуливал с винтовкой на Химмаше в Екатеринбурге. В определенных кругах он более известен по кличке «Пестик», рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
«Гражданин был оперативно установлен и задержан сотрудниками патрульно-постовой службы территориального ОВД в ходе патрулирования микрорайона. В настоящее время он содержится под стражей и дает пояснение своему поступку. <…> В определенных кругах более известен по кличке „Пестик“», — пояснил Горелых. Мужчине 41 год. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Из мест лишения свободы вышел в марте 2021-го.
В руках у «Пестика» была игрушечная винтовка. Он хотел напугать приятеля, с которым поругался накануне. Сыщики забрали у него винтовку. Теперь мужчине грозит административное наказание за мелкое хулиганство.
На мужчину с винтовкой жаловались жители Химмаша вечером 9 октября. Он проходил мимо детского сада.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.