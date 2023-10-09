В Екатеринбурге поймали мужчину по кличке «Пестик», разгуливавшего с винтовкой. Фото

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Мужчина гулял по Екатеринбургу с игрушечной винтовкой (архивное фото) Фото:

Сотрудники ППС задержали мужчину, который разгуливал с винтовкой на Химмаше в Екатеринбурге. В определенных кругах он более известен по кличке «Пестик», рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Гражданин был оперативно установлен и задержан сотрудниками патрульно-постовой службы территориального ОВД в ходе патрулирования микрорайона. В настоящее время он содержится под стражей и дает пояснение своему поступку. <…> В определенных кругах более известен по кличке „Пестик“», — пояснил Горелых. Мужчине 41 год. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Из мест лишения свободы вышел в марте 2021-го.

В руках у «Пестика» была игрушечная винтовка. Он хотел напугать приятеля, с которым поругался накануне. Сыщики забрали у него винтовку. Теперь мужчине грозит административное наказание за мелкое хулиганство.

На мужчину с винтовкой жаловались жители Химмаша вечером 9 октября. Он проходил мимо детского сада.

Мужчина был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков
Мужчина был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков
Фото:

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Сотрудники ППС задержали мужчину, который разгуливал с винтовкой на Химмаше в Екатеринбурге. В определенных кругах он более известен по кличке «Пестик», рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Гражданин был оперативно установлен и задержан сотрудниками патрульно-постовой службы территориального ОВД в ходе патрулирования микрорайона. В настоящее время он содержится под стражей и дает пояснение своему поступку. <…> В определенных кругах более известен по кличке „Пестик“», — пояснил Горелых. Мужчине 41 год. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Из мест лишения свободы вышел в марте 2021-го. В руках у «Пестика» была игрушечная винтовка. Он хотел напугать приятеля, с которым поругался накануне. Сыщики забрали у него винтовку. Теперь мужчине грозит административное наказание за мелкое хулиганство. На мужчину с винтовкой жаловались жители Химмаша вечером 9 октября. Он проходил мимо детского сада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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