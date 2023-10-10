10 октября 2023

Жителям Магнитогорска ответили на претензию о закрытых травмпунктах

Травмпункты Магнитогорска не подчиняются областному минздраву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осмотр качества уборки улиц Коробейниковым. Екатеринбург, травмпункт, прием больных, больница
Жители Магнитогорска пожаловались на неработающие травмпункты Фото:

Травмпункты Магнитогорска Челябинской области не подчиняются областному минздраву, поэтому вопросы по их работе нужно задавать руководству Центральной клинической медико-санитарной части (ЦКМСЧ). Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства после получения информации о закрытых городских травмпунктах.

«Так как данные медицинские организации не являются подведомственными минздраву Челябинской области, просим обратиться за комментарием в ЦКМСЧ. Что касается травмпункта на Советской 88, травмпункт работает через день», — пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. При этом в пресс-службе мэрии Магнитогорска в своем ответе на запрос URA.RU порекомендовали задать этот вопрос минздраву, так как посчитали, что травматология является медучреждением.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ЦКМСЧ. К моменту публикации новости ответ на нее не поступал.

Ране URA.RU сообщало о жителях Магнитогорска, которым пришлось объехать два закрытых травмпункта для того, чтобы попасть на прием к врачу-травматологу в третьем. Об этой проблеме они рассказали в соцсетях. Автор сообщения заявила, что это «издевательство над травмированными людьми».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Травмпункты Магнитогорска Челябинской области не подчиняются областному минздраву, поэтому вопросы по их работе нужно задавать руководству Центральной клинической медико-санитарной части (ЦКМСЧ). Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства после получения информации о закрытых городских травмпунктах. «Так как данные медицинские организации не являются подведомственными минздраву Челябинской области, просим обратиться за комментарием в ЦКМСЧ. Что касается травмпункта на Советской 88, травмпункт работает через день», — пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. При этом в пресс-службе мэрии Магнитогорска в своем ответе на запрос URA.RU порекомендовали задать этот вопрос минздраву, так как посчитали, что травматология является медучреждением. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЦКМСЧ. К моменту публикации новости ответ на нее не поступал. Ране URA.RU сообщало о жителях Магнитогорска, которым пришлось объехать два закрытых травмпункта для того, чтобы попасть на прием к врачу-травматологу в третьем. Об этой проблеме они рассказали в соцсетях. Автор сообщения заявила, что это «издевательство над травмированными людьми».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...