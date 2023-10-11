Компания «Сима-ленд» показала рендеры пространств, в которых будут работать сотрудники уже в 2025 году. Мега-офис в 100 000 кв. метров появится в Сысертском районе возле поселка Патруши (Свердловская область). Судя по эскизам, в оформлении интерьера будет задействовано множество современных арт-объектов и актуальных дизайнерских решений.
«В некоторых офисах компании будут своеобразные города под крышами с фасадами зданий, помещения будут просторными и светлыми с большим количеством скульптур и оригинальной подсветкой», — рассказали URA.RU в «Сима-ленде». На всей площади офиса (претендующего на звание самого большого офиса в мире, расположенного на одной плоскости) помимо рабочих мест, будут размещены спортивные площадки, танцевальные залы и несколько больших рекреационных зон. Офис будет частью огромного склада протяженностью 1,3 км. Весь «Сима-город» расположится на 166 гектарах.
Ранее стало известно, что «Сима-ленд» построит свое мега-поселение в непосредственной близи от Челябинского тракта. Планируется, что в Патрушах будут организованы рабочие места для 17 тысяч человек. В первую очередь будет построен логистический центр, затем начнут создавать «город в городе», параллельно строя офисы, жилые дома и инфраструктуру. Всего на проект потратят около 50 млрд рублей.
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