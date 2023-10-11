Недалеко от Каменска-Уральского пропал мужчина по фамилии Маркс. Фото

Недалеко от Каменска-Уральского пропал Владимир Маркс
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, автобусная остановка, автобус, мужчина, ожидание транспорта, лето в городе
Мужчина мог покинуть городской округ (архивное фото) Фото:

В Каменском городском округе (Свердловская область) двое суток не могу найти 37-летнего Владимира Маркса. Информация об этом повилась в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Маркс Владимир Владимирович, 37 лет, из села Кисловское Каменского городского округа. С 9 октября 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков.

Мужчина ростом 164 см, худощавого телосложения со светло-рыжими волосами и серыми глазами. Был одет в темно-синюю куртку, белые штаны и черные ботинки. Всех, кому известно местонахождения свердловчанина, просят связаться с «ЛизаАлерт» по телефону: 8 (95З) 606-98-87 (Ольга).

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В Каменском городском округе (Свердловская область) двое суток не могу найти 37-летнего Владимира Маркса. Информация об этом повилась в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Маркс Владимир Владимирович, 37 лет, из села Кисловское Каменского городского округа. С 9 октября 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков. Мужчина ростом 164 см, худощавого телосложения со светло-рыжими волосами и серыми глазами. Был одет в темно-синюю куртку, белые штаны и черные ботинки. Всех, кому известно местонахождения свердловчанина, просят связаться с «ЛизаАлерт» по телефону: 8 (95З) 606-98-87 (Ольга).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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