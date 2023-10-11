В Каменском городском округе (Свердловская область) двое суток не могу найти 37-летнего Владимира Маркса. Информация об этом повилась в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Маркс Владимир Владимирович, 37 лет, из села Кисловское Каменского городского округа. С 9 октября 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков.
Мужчина ростом 164 см, худощавого телосложения со светло-рыжими волосами и серыми глазами. Был одет в темно-синюю куртку, белые штаны и черные ботинки. Всех, кому известно местонахождения свердловчанина, просят связаться с «ЛизаАлерт» по телефону: 8 (95З) 606-98-87 (Ольга).
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