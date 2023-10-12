Пермский «Амкар» объявил о дате прощания с футболистом Ситниковым

Прощание с Евгением Ситниковым пройдет в Перми 14 октября

12 октября 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Церемония прощания пройдет в манеже у стадиона «Звезда» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Желающие прийти на церемонию прощания с погибшим в ДТП футболистом Евгением Ситниковым смогут сделать это 14 октября. Мероприятие пройдет в Перми в манеже около стадиона «Звезда», сообщили в ФК «Амкар». «Прощание с Евгением Ситниковым состоится 14 октября, в эту субботу, в манеже около стадиона „Звезда“. Для всех желающих попрощаться с Женей вход на траурное мероприятие будет открыт с 12:00 до 13:00», — говорится в группе «Амкара» в социальной сети «ВКонтакте». Ситников погиб в автокатастрофе в ночь 12 октября. Вместе с ним в машине, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, находились другие воспитанники «Амкара». Один из них — Кирилл Кочетов — находится в коме. Клуб обещал оказать помощь семье погибшего, фанаты «Амкара» также собирают деньги.

Желающие прийти на церемонию прощания с погибшим в ДТП футболистом Евгением Ситниковым смогут сделать это 14 октября. Мероприятие пройдет в Перми в манеже около стадиона «Звезда», сообщили в ФК «Амкар». «Прощание с Евгением Ситниковым состоится 14 октября, в эту субботу, в манеже около стадиона „Звезда“. Для всех желающих попрощаться с Женей вход на траурное мероприятие будет открыт с 12:00 до 13:00», — говорится в группе «Амкара» в социальной сети «ВКонтакте». Ситников погиб в автокатастрофе в ночь 12 октября. Вместе с ним в машине, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, находились другие воспитанники «Амкара». Один из них — Кирилл Кочетов — находится в коме. Клуб обещал оказать помощь семье погибшего, фанаты «Амкара» также собирают деньги.