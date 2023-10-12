Пермский «Амкар» объявил о дате прощания с футболистом Ситниковым

Прощание с Евгением Ситниковым пройдет в Перми 14 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Церемония прощания пройдет в манеже у стадиона «Звезда» Фото:

Желающие прийти на церемонию прощания с погибшим в ДТП футболистом Евгением Ситниковым смогут сделать это 14 октября. Мероприятие пройдет в Перми в манеже около стадиона «Звезда», сообщили в ФК «Амкар».

«Прощание с Евгением Ситниковым состоится 14 октября, в эту субботу, в манеже около стадиона „Звезда“. Для всех желающих попрощаться с Женей вход на траурное мероприятие будет открыт с 12:00 до 13:00», — говорится в группе «Амкара» в социальной сети «ВКонтакте».

Ситников погиб в автокатастрофе в ночь 12 октября. Вместе с ним в машине, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, находились другие воспитанники «Амкара». Один из них — Кирилл Кочетов — находится в коме. Клуб обещал оказать помощь семье погибшего, фанаты «Амкара» также собирают деньги.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Желающие прийти на церемонию прощания с погибшим в ДТП футболистом Евгением Ситниковым смогут сделать это 14 октября. Мероприятие пройдет в Перми в манеже около стадиона «Звезда», сообщили в ФК «Амкар». «Прощание с Евгением Ситниковым состоится 14 октября, в эту субботу, в манеже около стадиона „Звезда“. Для всех желающих попрощаться с Женей вход на траурное мероприятие будет открыт с 12:00 до 13:00», — говорится в группе «Амкара» в социальной сети «ВКонтакте». Ситников погиб в автокатастрофе в ночь 12 октября. Вместе с ним в машине, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, находились другие воспитанники «Амкара». Один из них — Кирилл Кочетов — находится в коме. Клуб обещал оказать помощь семье погибшего, фанаты «Амкара» также собирают деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...