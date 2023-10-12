В РФ запретят рекламу апартаментов под видом жилья

13 октября 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Нарушителей нового законопроекта будут штрафовать на полмиллиона рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России хотят ввести запрет на рекламу апартаментов под видом жилья, так как недобросовестные продавцы в рекламе недоговаривают о недостатках такой недвижимости. Нарушителей будут штрафовать до 500 тысяч рублей. Законопроект уже подготовили в Госдуме. «Апартаменты является нежилым помещением. Некоторые продавцы в рекламе утаивают их недостатки: невозможность прописаться, более высокие налоги и тарифы на ЖКУ, чем для квартир», — пишет «Известия» со ссылкой на авторов законопроекта. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что довольно часто граждане, увидев подобную рекламу, приобретают апартаменты и думают, что становятся хозяевами жилплощади. На законодательном уровне нет понятия «апартаменты». Обычно они стоят на 15-30% дешевле квартир. По словам Разворотневой, к депутатам регулярно обращаются люди с вопросами, почему приходят большие счета за ЖКУ, а также нет возможности воспользоваться учебными и медицинскими учреждениями по месту жительства. В конце концов выясняется, что граждане приобретали апартаменты. Ранее стало известно, что отечественные застройщики начали уменьшать размеры квартир из-за роста цен на жилье. Средняя площадь жилья за последние пять лет упала на 23,4%. Первый вице-президент девелопера GloraX Александр Андрианов считает, что тренд на снижение площади — это реакция рынка на увеличение цен на жилье при снижении реальных доходов населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России хотят ввести запрет на рекламу апартаментов под видом жилья, так как недобросовестные продавцы в рекламе недоговаривают о недостатках такой недвижимости. Нарушителей будут штрафовать до 500 тысяч рублей. Законопроект уже подготовили в Госдуме. «Апартаменты является нежилым помещением. Некоторые продавцы в рекламе утаивают их недостатки: невозможность прописаться, более высокие налоги и тарифы на ЖКУ, чем для квартир», — пишет «Известия» со ссылкой на авторов законопроекта. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что довольно часто граждане, увидев подобную рекламу, приобретают апартаменты и думают, что становятся хозяевами жилплощади. На законодательном уровне нет понятия «апартаменты». Обычно они стоят на 15-30% дешевле квартир. По словам Разворотневой, к депутатам регулярно обращаются люди с вопросами, почему приходят большие счета за ЖКУ, а также нет возможности воспользоваться учебными и медицинскими учреждениями по месту жительства. В конце концов выясняется, что граждане приобретали апартаменты. Ранее стало известно, что отечественные застройщики начали уменьшать размеры квартир из-за роста цен на жилье. Средняя площадь жилья за последние пять лет упала на 23,4%. Первый вице-президент девелопера GloraX Александр Андрианов считает, что тренд на снижение площади — это реакция рынка на увеличение цен на жилье при снижении реальных доходов населения.