Полпред Якушев поздравил работников дорожного хозяйства

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем работников дорожного хозяйства в России. Он отметил, что благодаря дорожным рабочим жизнь в стране становится комфортнее, а возможности для развития расширяются. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпредства.
«Уважаемые друзья! Поздравляю работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Качественная дорожная инфраструктура — это основа стабильного развития экономики нашей страны», — говорится в сообщении Якушева.
Полпред добавил, что в УрФО реализуются крупные дорожные проекты по региональным и федеральным программам, а существующие инфраструктурные объекты приводят в порядок. Он добавил, что с начала 2023 года было обновлено 7,4 млн кв. метров полотна, способствующих развитию бизнеса и качественно преображающих жизнь людей.
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