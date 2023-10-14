14 октября 2023
13 октября 2023

Полпред Якушев поздравил работников дорожного хозяйства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, якушев владимир
Якушев отметил, что благодаря дорожным работникам жизнь в стране становится комфортнее Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем работников дорожного хозяйства в России. Он отметил, что благодаря дорожным рабочим жизнь в стране становится комфортнее, а возможности для развития расширяются. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпредства.

«Уважаемые друзья! Поздравляю работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Качественная дорожная инфраструктура — это основа стабильного развития экономики нашей страны», — говорится в сообщении Якушева.

Полпред добавил, что в УрФО реализуются крупные дорожные проекты по региональным и федеральным программам, а существующие инфраструктурные объекты приводят в порядок. Он добавил, что с начала 2023 года было обновлено 7,4 млн кв. метров полотна, способствующих развитию бизнеса и качественно преображающих жизнь людей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем работников дорожного хозяйства в России. Он отметил, что благодаря дорожным рабочим жизнь в стране становится комфортнее, а возможности для развития расширяются. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпредства. «Уважаемые друзья! Поздравляю работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Качественная дорожная инфраструктура — это основа стабильного развития экономики нашей страны», — говорится в сообщении Якушева. Полпред добавил, что в УрФО реализуются крупные дорожные проекты по региональным и федеральным программам, а существующие инфраструктурные объекты приводят в порядок. Он добавил, что с начала 2023 года было обновлено 7,4 млн кв. метров полотна, способствующих развитию бизнеса и качественно преображающих жизнь людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...