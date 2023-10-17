В Свердловской области мужчина бросил бомбу в здание. Видео

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ЧП обошлось без пострадавших (архивное фото) Фото:

В Асбесте (Свердловская область) неизвестный мужчина 17 октября бросил взрывное устройство в офис местной компании. Об этом сообщили в соцсетях.

«Самодельную бомбу кинули в офис одной компании в Асбесте. Был взрыв! По предварительной информации, никто не пострадал», — пишет telegram-канал «ИродЪ Уральский».

Факт инцидента URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Он отметил, что пострадавших и погибших нет.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают местных жителей с целью установления возможных очевидцев или свидетелей. На причастность к противоправному жесту отрабатываются лица, склонные к такого рода действиям. Оперуполномоченные проверяют, не поступали ли какие-либо угрозы в адрес собственника объекта. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение», — рассказал полковник Горелых.

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В Асбесте (Свердловская область) неизвестный мужчина 17 октября бросил взрывное устройство в офис местной компании. Об этом сообщили в соцсетях. «Самодельную бомбу кинули в офис одной компании в Асбесте. Был взрыв! По предварительной информации, никто не пострадал», — пишет telegram-канал «ИродЪ Уральский». Факт инцидента URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Он отметил, что пострадавших и погибших нет. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают местных жителей с целью установления возможных очевидцев или свидетелей. На причастность к противоправному жесту отрабатываются лица, склонные к такого рода действиям. Оперуполномоченные проверяют, не поступали ли какие-либо угрозы в адрес собственника объекта. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение», — рассказал полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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