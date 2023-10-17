В Свердловской области мужчина бросил бомбу в здание. Видео

17 октября 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

ЧП обошлось без пострадавших (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) неизвестный мужчина 17 октября бросил взрывное устройство в офис местной компании. Об этом сообщили в соцсетях. «Самодельную бомбу кинули в офис одной компании в Асбесте. Был взрыв! По предварительной информации, никто не пострадал», — пишет telegram-канал «ИродЪ Уральский». Факт инцидента URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Он отметил, что пострадавших и погибших нет. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают местных жителей с целью установления возможных очевидцев или свидетелей. На причастность к противоправному жесту отрабатываются лица, склонные к такого рода действиям. Оперуполномоченные проверяют, не поступали ли какие-либо угрозы в адрес собственника объекта. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение», — рассказал полковник Горелых.

В Асбесте (Свердловская область) неизвестный мужчина 17 октября бросил взрывное устройство в офис местной компании. Об этом сообщили в соцсетях. «Самодельную бомбу кинули в офис одной компании в Асбесте. Был взрыв! По предварительной информации, никто не пострадал», — пишет telegram-канал «ИродЪ Уральский». Факт инцидента URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Он отметил, что пострадавших и погибших нет. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают местных жителей с целью установления возможных очевидцев или свидетелей. На причастность к противоправному жесту отрабатываются лица, склонные к такого рода действиям. Оперуполномоченные проверяют, не поступали ли какие-либо угрозы в адрес собственника объекта. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение», — рассказал полковник Горелых.