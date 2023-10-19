Эндокринолог рассказала, как свердловчанам сократить риск развития остеопороза

Врач Чуракина призвала уральцев принимать витамин D, чтобы избежать остеопороза

По словам врача Елены Чуракиной, простые рекомендации помогут сохранить кости крепкими Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ежегодно 20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Это заболевание не вызывает болевой синдром, но переломы, которые получают пациенты, могут приводить к инвалидности и даже к смерти. Несколько простых рекомендаций, которые помогут сохранить кости крепкими, подготовила для URA.RU врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина.

«Остеопороз — хроническое заболевание скелета, при котором снижается плотность костной ткани, а риск переломов увеличивается даже при незначительной травме. Например, от падения с высоты собственного роста или после подъема тяжестей. По статистике, в России с этой болезнью сталкиваются 34% женщин и 27% мужчин в возрасте 50 лет и старше — это около 14 млн человек», — поделилась Чуракина.

По словам Чуракиной, необходимо придерживаться здорового образа жизни. «Стоит избегать курения и не злоупотреблять алкоголем, а лучше — вовсе его исключить. Отказ от вредных привычек сокращает риск развития не только остеопороза, но и многих других опасных заболеваний», — отметила она.

Кроме всего, нужно заниматься любым посильным видом спорта и правильно питаться. «Важно употреблять минимум три порции молочных продуктов ежедневно — в них содержится полезный для скелета кальций. Одна порция может быть 200 мл молока, 100 гр творога, 150 гр йогурта или 30 гр сыра. Бывают и немолочные источники кальция. Среди них: рыбные консервы с костями, семена кунжута, брокколи и шпинат. Также подойдут продукты, обогащенные кальцием. Как правило, производители указывают эту информацию на упаковке товара», — рассказала врач.

Крайне важно принимать витамины. Например, витамин D. «Профилактическая доза этого микроэлемента для взрослого человека составляет 1000-2000 МЕ в день. Однако подобрать дозировку, соответствующую потребностям организма конкретного человека, необходимо вместе с врачом», — говорит эндокринолог Чуракина.

«Женщины старше 65 лет подвержены перелому шейки бедра. Это достаточно тяжелая травма, которая требует длительного лечения и восстановления. Чтобы обезопасить себя, можно тренировать мышцы и равновесие с помощью скандинавской ходьбы, плавания, занятий на тренажерах, йоги и пилатеса. Кроме того, важно гулять на свежем воздухе минимум 2,5 часа в неделю и делать дыхательную гимнастику», — резюмировала Елена Чуракина.

По решению Всемирной Организации Здравоохранения, с 1997 года 20 октября объявлено Всемирным Днем борьбы с остеопорозом. В России этот день отмечается с 2005 года. Ежегодно на всей территории страны по одному сценарию проводятся мероприятия по профилактике остеопороза. «Любите свои кости! Защитите свое будущее!» — это девиз дня борьбы с остеопорозом 2017 года.