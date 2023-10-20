20 октября 2023

В Свердловской области состоялась первая отправка призывников ЦВО

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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, солдаты, призывники, срочники, поезд, отправка призывников
Из Свердловской области призовут более трех тысяч новобранцев (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

В Свердловской области состоялась первая отправка призывников в рамках осенней призывной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«На сборных пунктах призывники прошли медицинское освидетельствование, дактилоскопическое исследование, профессиональный отбор с учетом имеющегося образования. Новобранцев обеспечили военной формой и армейскими несессерами для личного пользования и банковскими картами для получения денежного довольствия», — сообщили на портале Минобороны РФ.

Для призывников были оформлены специальные персональные электронные карты. В них занесены личные и медицинские данные, а также банковская информация.

В ходе осеннего призыва из регионов Центрального военного округа будет призвано более 53 тысяч новобранцев. Из Свердловской области призовут более трех тысяч молодых людей.

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В Свердловской области состоялась первая отправка призывников в рамках осенней призывной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «На сборных пунктах призывники прошли медицинское освидетельствование, дактилоскопическое исследование, профессиональный отбор с учетом имеющегося образования. Новобранцев обеспечили военной формой и армейскими несессерами для личного пользования и банковскими картами для получения денежного довольствия», — сообщили на портале Минобороны РФ. Для призывников были оформлены специальные персональные электронные карты. В них занесены личные и медицинские данные, а также банковская информация. В ходе осеннего призыва из регионов Центрального военного округа будет призвано более 53 тысяч новобранцев. Из Свердловской области призовут более трех тысяч молодых людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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