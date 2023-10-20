В Свердловской области состоялась первая отправка призывников ЦВО

В Свердловской области состоялась первая отправка призывников в рамках осенней призывной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
«На сборных пунктах призывники прошли медицинское освидетельствование, дактилоскопическое исследование, профессиональный отбор с учетом имеющегося образования. Новобранцев обеспечили военной формой и армейскими несессерами для личного пользования и банковскими картами для получения денежного довольствия», — сообщили на портале Минобороны РФ.
Для призывников были оформлены специальные персональные электронные карты. В них занесены личные и медицинские данные, а также банковская информация.
В ходе осеннего призыва из регионов Центрального военного округа будет призвано более 53 тысяч новобранцев. Из Свердловской области призовут более трех тысяч молодых людей.
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