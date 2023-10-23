В Екатеринбурге осудили охранника, укравшего из автосалона 7,6 млн рублей

Инцидент с кражей произошел в августе Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге осудили охранника, который украл из автосалона 7,6 млн рублей. Мужчине придется провести три года в колонии.

«В ночь на 7 августа осужденный, проходящий стажировку в качестве охранника в автоцентре, воспользовался отсутствием иных сотрудников и проник в помещение кассы. Мужчина из сейфа похитил свыше 7,6 млн рублей. Вину в деянии признал, написал явку с повинной. Вред возместил на сумму около 6,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере» рассматривал Октябрьский райсуд Екатеринбурга. Накануне мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.