Пермяк за счет бюджета города отремонтировал свой автомобиль

Житель города Нытва Пермского края, работающий на муниципальном предприятии, отремонтировал свой автомобиль за счет бюджета. Растрата выявилась в ходе прокурорской проверки, которую провели в МБУ «Благоустройство».
«Выявлен факт необоснованных затрат денежных средств учреждения на ремонт автомобиля. Работы проводились в одном из автосервисов города, при этом транспорт принадлежал на праве собственности одному из сотрудников бюджетной организации», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
Ущерб составил 26 800 рублей. Силовики возбудили уголовное дело о растрате с использование служебного положения. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
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