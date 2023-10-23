Пермяк за счет бюджета города отремонтировал свой автомобиль

23 октября 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

За услуги автосервиса расплатился бюджет города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Житель города Нытва Пермского края, работающий на муниципальном предприятии, отремонтировал свой автомобиль за счет бюджета. Растрата выявилась в ходе прокурорской проверки, которую провели в МБУ «Благоустройство». «Выявлен факт необоснованных затрат денежных средств учреждения на ремонт автомобиля. Работы проводились в одном из автосервисов города, при этом транспорт принадлежал на праве собственности одному из сотрудников бюджетной организации», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Ущерб составил 26 800 рублей. Силовики возбудили уголовное дело о растрате с использование служебного положения. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Житель города Нытва Пермского края, работающий на муниципальном предприятии, отремонтировал свой автомобиль за счет бюджета. Растрата выявилась в ходе прокурорской проверки, которую провели в МБУ «Благоустройство». «Выявлен факт необоснованных затрат денежных средств учреждения на ремонт автомобиля. Работы проводились в одном из автосервисов города, при этом транспорт принадлежал на праве собственности одному из сотрудников бюджетной организации», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Ущерб составил 26 800 рублей. Силовики возбудили уголовное дело о растрате с использование служебного положения. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.