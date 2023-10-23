Пермяк за счет бюджета города отремонтировал свой автомобиль

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Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , запчасти автомобиля, сто, автомобили, тормозные диски, автомастерская, обслуживание автомобиля, автосервис
За услуги автосервиса расплатился бюджет города Фото:

Житель города Нытва Пермского края, работающий на муниципальном предприятии, отремонтировал свой автомобиль за счет бюджета. Растрата выявилась в ходе прокурорской проверки, которую провели в МБУ «Благоустройство».

«Выявлен факт необоснованных затрат денежных средств учреждения на ремонт автомобиля. Работы проводились в одном из автосервисов города, при этом транспорт принадлежал на праве собственности одному из сотрудников бюджетной организации», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Ущерб составил 26 800 рублей. Силовики возбудили уголовное дело о растрате с использование служебного положения. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

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Житель города Нытва Пермского края, работающий на муниципальном предприятии, отремонтировал свой автомобиль за счет бюджета. Растрата выявилась в ходе прокурорской проверки, которую провели в МБУ «Благоустройство». «Выявлен факт необоснованных затрат денежных средств учреждения на ремонт автомобиля. Работы проводились в одном из автосервисов города, при этом транспорт принадлежал на праве собственности одному из сотрудников бюджетной организации», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Ущерб составил 26 800 рублей. Силовики возбудили уголовное дело о растрате с использование служебного положения. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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