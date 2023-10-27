В ХМАО снижаются цены на бензин

27 октября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Средняя цена АИ-92 в ХМАО снизилась на 57 копеек Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО снижаются цены на бензин. Департамент экономразвития Югры на официальном сайте сообщил, что цена автомобильного бензина за период с 20 по 27 октября по округу в среднем уменьшилась на 59 копеек. «20 октября средняя цена литра бензина автомобильного марки АИ-98 в ХМАО составляла 53, 38 рубля, АИ-95 — 57 рублей, АИ-98 — 67, 3 руб. 27 октября средняя стоимость АИ-92 по округу — 52, 81 рубля, АИ-95 стоит 56, 48 руб, литр АИ -98 в среднем 66,62 руб», — сообщил депэкономразвития. По данным ведомства, наименьшие цены на топливо зафиксированы в Сургутском районе: в Федоровском средняя цена АИ-92 составляет 47, 45 руб. Самая низкая цена на АИ-95 — 51,57 руб. — в Радужном. Самое дешевое дизельное топливо в селе Карымкары Октябрьского района — 61, 88 руб. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вновь начали расти цены на автомобильный бензин и дизель. В первую неделю октября топливо подорожало на два рубля.

В ХМАО снижаются цены на бензин. Департамент экономразвития Югры на официальном сайте сообщил, что цена автомобильного бензина за период с 20 по 27 октября по округу в среднем уменьшилась на 59 копеек. «20 октября средняя цена литра бензина автомобильного марки АИ-98 в ХМАО составляла 53, 38 рубля, АИ-95 — 57 рублей, АИ-98 — 67, 3 руб. 27 октября средняя стоимость АИ-92 по округу — 52, 81 рубля, АИ-95 стоит 56, 48 руб, литр АИ -98 в среднем 66,62 руб», — сообщил депэкономразвития. По данным ведомства, наименьшие цены на топливо зафиксированы в Сургутском районе: в Федоровском средняя цена АИ-92 составляет 47, 45 руб. Самая низкая цена на АИ-95 — 51,57 руб. — в Радужном. Самое дешевое дизельное топливо в селе Карымкары Октябрьского района — 61, 88 руб. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вновь начали расти цены на автомобильный бензин и дизель. В первую неделю октября топливо подорожало на два рубля.