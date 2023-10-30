В Пермском крае умер журналист и композитор Вадим Бедерман

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Чайковский прощается с Вадимом Бедерманом Фото:

В городе Чайковский Пермского края умер журналист, театральный критик и композитор Вадим Бедерман. Ему было 72 года. О смерти сообщили в местном театре драмы и комедии.

«Не стало Вадима Григорьевича Бедермана. Талантливый писатель, поэт, журналист. Добрый и порядочный. Огромная потеря для всех нас», — сообщает театр в соцсети «ВКонтакте». Бедерман в театре с 2013 по 2022 год возглавлял литературно-драматургическую часть.

Бедерман работал педагогом в музыкальном училище. Сам писал музыку. Десятки его выпускников поступили на музыкальные факультеты в институты искусств и консерватории разных городов. Он также занимался нотопечатанием произведений местных композиторов.

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В городе Чайковский Пермского края умер журналист, театральный критик и композитор Вадим Бедерман. Ему было 72 года. О смерти сообщили в местном театре драмы и комедии. «Не стало Вадима Григорьевича Бедермана. Талантливый писатель, поэт, журналист. Добрый и порядочный. Огромная потеря для всех нас», — сообщает театр в соцсети «ВКонтакте». Бедерман в театре с 2013 по 2022 год возглавлял литературно-драматургическую часть. Бедерман работал педагогом в музыкальном училище. Сам писал музыку. Десятки его выпускников поступили на музыкальные факультеты в институты искусств и консерватории разных городов. Он также занимался нотопечатанием произведений местных композиторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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