Свердловский губернатор выполнил особое поручение Путина

Горевший свердловский поселок Таежный восстановили
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ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений, холманских игорь, путин владимир
Слева — губернатор Евгений Куйвашев, справа — президент РФ Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области выполнил данное президенту РФ Владимиру Путину обещание помочь людям, чье жилье пострадало от пожаров, бушевавших в регионе. Так для жителей поселка Таежный построили десятки новых домов.

«В Таежном выполнен монтаж всех 26 быстровозводимых панельно-каркасных домов на винтовых сваях. Выполнена внутренняя отделка, смонтированы внутренние инженерные сети, на территории пробурены скважины для снабжения домов водой. Смонтированы миникотельные и канализация», — сообщили в департаменте информполитики региона.

Кроме того, для возврата поселка Таежный к нормальной жизни специалисты провели еще ряд работ. В частности, оборудовали шесть колодцев, восстановили уличное освещение, провели капитальный ремонт дороги Карпунинский — Таежный.

Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнеее Таежного пострадал рабочий поселок Сосьва: в нем лишились домов и работы десятки жителей, не обошлось без погибших. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.

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Губернатор Свердловской области выполнил данное президенту РФ Владимиру Путину обещание помочь людям, чье жилье пострадало от пожаров, бушевавших в регионе. Так для жителей поселка Таежный построили десятки новых домов. «В Таежном выполнен монтаж всех 26 быстровозводимых панельно-каркасных домов на винтовых сваях. Выполнена внутренняя отделка, смонтированы внутренние инженерные сети, на территории пробурены скважины для снабжения домов водой. Смонтированы миникотельные и канализация», — сообщили в департаменте информполитики региона. Кроме того, для возврата поселка Таежный к нормальной жизни специалисты провели еще ряд работ. В частности, оборудовали шесть колодцев, восстановили уличное освещение, провели капитальный ремонт дороги Карпунинский — Таежный. Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнеее Таежного пострадал рабочий поселок Сосьва: в нем лишились домов и работы десятки жителей, не обошлось без погибших. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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