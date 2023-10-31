Свердловский губернатор выполнил особое поручение Путина

Горевший свердловский поселок Таежный восстановили

Слева — губернатор Евгений Куйвашев, справа — президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области выполнил данное президенту РФ Владимиру Путину обещание помочь людям, чье жилье пострадало от пожаров, бушевавших в регионе. Так для жителей поселка Таежный построили десятки новых домов.

«В Таежном выполнен монтаж всех 26 быстровозводимых панельно-каркасных домов на винтовых сваях. Выполнена внутренняя отделка, смонтированы внутренние инженерные сети, на территории пробурены скважины для снабжения домов водой. Смонтированы миникотельные и канализация», — сообщили в департаменте информполитики региона.

Кроме того, для возврата поселка Таежный к нормальной жизни специалисты провели еще ряд работ. В частности, оборудовали шесть колодцев, восстановили уличное освещение, провели капитальный ремонт дороги Карпунинский — Таежный.

Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнеее Таежного пострадал рабочий поселок Сосьва: в нем лишились домов и работы десятки жителей, не обошлось без погибших. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.