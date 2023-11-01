Прощание с экс-игроком «Амкара» Кочетовым пройдет на пермском стадионе «Звезда»

01 ноября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Болельщики простятся с игроком на родном стадионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский футбольный клуб «Амкар» объявил о дате и месте прощания с экс-игроком Кириллом Кочетовым, который погиб в ДТП. Церемония состоится 3 ноября в манеже около стадиона «Звезда». «Прощание с Кириллом Кочетовым состоится 3 ноября, в эту пятницу, в манеже около стадиона „Звезда“. Для всех желающих попрощаться с Кириллом вход на траурное мероприятие будет открыт с 11:00 до 12:30», — сообщает клуб в соцсетях. Кирилл Кочетов скончался в больнице утром 1 ноября. В ночь на 12 октября он с другими футболистами попал в автоаварию на трассе «Пермь-Екатеринбург». Тогда на месте погиб игрок пермского клуба Евгений Ситников. Также пострадали воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев. В отношении Федорочева, который был за рулем машины, возбудили уголовное дело.

Пермский футбольный клуб «Амкар» объявил о дате и месте прощания с экс-игроком Кириллом Кочетовым, который погиб в ДТП. Церемония состоится 3 ноября в манеже около стадиона «Звезда». «Прощание с Кириллом Кочетовым состоится 3 ноября, в эту пятницу, в манеже около стадиона „Звезда“. Для всех желающих попрощаться с Кириллом вход на траурное мероприятие будет открыт с 11:00 до 12:30», — сообщает клуб в соцсетях. Кирилл Кочетов скончался в больнице утром 1 ноября. В ночь на 12 октября он с другими футболистами попал в автоаварию на трассе «Пермь-Екатеринбург». Тогда на месте погиб игрок пермского клуба Евгений Ситников. Также пострадали воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев. В отношении Федорочева, который был за рулем машины, возбудили уголовное дело.