Прощание с экс-игроком «Амкара» Кочетовым пройдет на пермском стадионе «Звезда»

Пермский футбольный клуб «Амкар» объявил о дате и месте прощания с экс-игроком Кириллом Кочетовым, который погиб в ДТП. Церемония состоится 3 ноября в манеже около стадиона «Звезда».
«Прощание с Кириллом Кочетовым состоится 3 ноября, в эту пятницу, в манеже около стадиона „Звезда“. Для всех желающих попрощаться с Кириллом вход на траурное мероприятие будет открыт с 11:00 до 12:30», — сообщает клуб в соцсетях.
Кирилл Кочетов скончался в больнице утром 1 ноября. В ночь на 12 октября он с другими футболистами попал в автоаварию на трассе «Пермь-Екатеринбург». Тогда на месте погиб игрок пермского клуба Евгений Ситников. Также пострадали воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев. В отношении Федорочева, который был за рулем машины, возбудили уголовное дело.
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