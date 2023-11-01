В Перми скончался попавший в ДТП экс-игрок «Амкара» Кирилл Кочетов

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Травмы футболиста оказались не совместимы с жизнью Фото:

В пермской больнице скончался пострадавший в страшном ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург футболист Кирилл Кочетов, выступавший за ФК «Уралец ТС». Об этом сообщил telegram-канал футбольного клуба «Амкар», экс-участником которого являлся спортсмен.

«Сегодня утром, не приходя в сознание, ушел из жизни Кирилл Кочетов. Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались не совместимы с жизнью. ФК „Амкар-Пермь“ и ФК „Уралец ТС“ совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Кирилла», — говорится в сообщении.

ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург произошло в ночь на 12 октября. В нем погиб игрок пермского клуба Евгений Ситников. Кирилл Кочетов с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Также пострадали воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев, но им удалось избежать серьезных повреждений. В отношении Федорочева, который находился за рулем машины, возбудили уголовное дело.

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В пермской больнице скончался пострадавший в страшном ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург футболист Кирилл Кочетов, выступавший за ФК «Уралец ТС». Об этом сообщил telegram-канал футбольного клуба «Амкар», экс-участником которого являлся спортсмен. «Сегодня утром, не приходя в сознание, ушел из жизни Кирилл Кочетов. Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались не совместимы с жизнью. ФК „Амкар-Пермь“ и ФК „Уралец ТС“ совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Кирилла», — говорится в сообщении. ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург произошло в ночь на 12 октября. В нем погиб игрок пермского клуба Евгений Ситников. Кирилл Кочетов с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Также пострадали воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев, но им удалось избежать серьезных повреждений. В отношении Федорочева, который находился за рулем машины, возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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