В Перми скончался попавший в ДТП экс-игрок «Амкара» Кирилл Кочетов

01 ноября 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Травмы футболиста оказались не совместимы с жизнью Фото: ФК «Амкар Пермь»/t.me/fc_amkar_perm В пермской больнице скончался пострадавший в страшном ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург футболист Кирилл Кочетов, выступавший за ФК «Уралец ТС». Об этом сообщил telegram-канал футбольного клуба «Амкар», экс-участником которого являлся спортсмен. «Сегодня утром, не приходя в сознание, ушел из жизни Кирилл Кочетов. Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались не совместимы с жизнью. ФК „Амкар-Пермь“ и ФК „Уралец ТС“ совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Кирилла», — говорится в сообщении. ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург произошло в ночь на 12 октября. В нем погиб игрок пермского клуба Евгений Ситников. Кирилл Кочетов с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Также пострадали воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев, но им удалось избежать серьезных повреждений. В отношении Федорочева, который находился за рулем машины, возбудили уголовное дело.

В пермской больнице скончался пострадавший в страшном ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург футболист Кирилл Кочетов, выступавший за ФК «Уралец ТС». Об этом сообщил telegram-канал футбольного клуба «Амкар», экс-участником которого являлся спортсмен. «Сегодня утром, не приходя в сознание, ушел из жизни Кирилл Кочетов. Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались не совместимы с жизнью. ФК „Амкар-Пермь“ и ФК „Уралец ТС“ совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Кирилла», — говорится в сообщении. ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург произошло в ночь на 12 октября. В нем погиб игрок пермского клуба Евгений Ситников. Кирилл Кочетов с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Также пострадали воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев, но им удалось избежать серьезных повреждений. В отношении Федорочева, который находился за рулем машины, возбудили уголовное дело.