Прокуроры начали проверку после взрыва на стройке в Екатеринбурге 02 ноября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 + Силовики установят точные причины происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку после взрыва на стройке, где пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с травмированием работников на площадке на Токарей. По предварительной информации, двое мужчин травмировались при проведении огневых работ (сварке) по демонтажу здания», — говорится в сообщении. Пострадавших госпитализировали. Новость по теме Свердловские силовики раскрыли личности пострадавших после взрыва баллонов стройке По данным ведомства, у одного из мужчин диагностирован открытый перелом левой голени и ожоги верхних дыхательных путей. У второго — только перелом правой голени. ЧП произошло утром 2 ноября. Двое рабочих, по данным telegram-канала Ural Mash, нарушили технику безопасности во время работ на стройке. В результате несколько газовых баллонов взорвались. Рабочих увезли в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести, отметили в минздраве Свердловской области. В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку после взрыва на стройке, где пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с травмированием работников на площадке на Токарей. По предварительной информации, двое мужчин травмировались при проведении огневых работ (сварке) по демонтажу здания», — говорится в сообщении. Пострадавших госпитализировали. По данным ведомства, у одного из мужчин диагностирован открытый перелом левой голени и ожоги верхних дыхательных путей. У второго — только перелом правой голени. ЧП произошло утром 2 ноября. Двое рабочих, по данным telegram-канала Ural Mash, нарушили технику безопасности во время работ на стройке. В результате несколько газовых баллонов взорвались. Рабочих увезли в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести, отметили в минздраве Свердловской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям