Прокуроры начали проверку после взрыва на стройке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку после взрыва на стройке, где пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с травмированием работников на площадке на Токарей. По предварительной информации, двое мужчин травмировались при проведении огневых работ (сварке) по демонтажу здания», — говорится в сообщении. Пострадавших госпитализировали.
По данным ведомства, у одного из мужчин диагностирован открытый перелом левой голени и ожоги верхних дыхательных путей. У второго — только перелом правой голени.
ЧП произошло утром 2 ноября. Двое рабочих, по данным telegram-канала Ural Mash, нарушили технику безопасности во время работ на стройке. В результате несколько газовых баллонов взорвались. Рабочих увезли в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести, отметили в минздраве Свердловской области.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.