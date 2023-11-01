01 ноября 2023

Прокуроры начали проверку после взрыва на стройке в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения о сотрудничестве между Прокуратурой и Управлением министерства юстиции Челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны
Силовики установят точные причины происшествия Фото:

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку после взрыва на стройке, где пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с травмированием работников на площадке на Токарей. По предварительной информации, двое мужчин травмировались при проведении огневых работ (сварке) по демонтажу здания», — говорится в сообщении. Пострадавших госпитализировали.

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По данным ведомства, у одного из мужчин диагностирован открытый перелом левой голени и ожоги верхних дыхательных путей. У второго — только перелом правой голени.

ЧП произошло утром 2 ноября. Двое рабочих, по данным telegram-канала Ural Mash, нарушили технику безопасности во время работ на стройке. В результате несколько газовых баллонов взорвались. Рабочих увезли в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести, отметили в минздраве Свердловской области.

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В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку после взрыва на стройке, где пострадали два человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с травмированием работников на площадке на Токарей. По предварительной информации, двое мужчин травмировались при проведении огневых работ (сварке) по демонтажу здания», — говорится в сообщении. Пострадавших госпитализировали. По данным ведомства, у одного из мужчин диагностирован открытый перелом левой голени и ожоги верхних дыхательных путей. У второго — только перелом правой голени. ЧП произошло утром 2 ноября. Двое рабочих, по данным telegram-канала Ural Mash, нарушили технику безопасности во время работ на стройке. В результате несколько газовых баллонов взорвались. Рабочих увезли в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести, отметили в минздраве Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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