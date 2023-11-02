Очевидица рассказала о взрыве на стройке в Екатеринбурге

На стройке в Екатеринбурге заметили огненный столб после взрыва баллона

02 ноября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

После ЧП в больницу везли двух мужчин (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU После взрыва на стройке в Екатеринбурге поднялся огненный столб над забором. Также после ЧП у припаркованных рядом авто сработали системы сигнализации, сообщила URA.RU очевидица происшествия. «Я чистила автомобиль перед выездом на работу. Вдруг услышала взрыв, повернулась и увидела огненный столб над забором. Огонь был несколько секунд, но сигнализации у припаркованных авто сработали», — поделился собеседник агентства. После ЧП двух рабочих госпитализировали с травмами. Мужчины находятся в состоянии средней тяжести. По версии СКР, инцидент произошел во время проведения газосварочных работ. К делу подключилась прокуратура.

После взрыва на стройке в Екатеринбурге поднялся огненный столб над забором. Также после ЧП у припаркованных рядом авто сработали системы сигнализации, сообщила URA.RU очевидица происшествия. «Я чистила автомобиль перед выездом на работу. Вдруг услышала взрыв, повернулась и увидела огненный столб над забором. Огонь был несколько секунд, но сигнализации у припаркованных авто сработали», — поделился собеседник агентства. После ЧП двух рабочих госпитализировали с травмами. Мужчины находятся в состоянии средней тяжести. По версии СКР, инцидент произошел во время проведения газосварочных работ. К делу подключилась прокуратура.