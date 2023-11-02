Очевидица рассказала о взрыве на стройке в Екатеринбурге

После взрыва на стройке в Екатеринбурге поднялся огненный столб над забором. Также после ЧП у припаркованных рядом авто сработали системы сигнализации, сообщила URA.RU очевидица происшествия.
«Я чистила автомобиль перед выездом на работу. Вдруг услышала взрыв, повернулась и увидела огненный столб над забором. Огонь был несколько секунд, но сигнализации у припаркованных авто сработали», — поделился собеседник агентства.
После ЧП двух рабочих госпитализировали с травмами. Мужчины находятся в состоянии средней тяжести. По версии СКР, инцидент произошел во время проведения газосварочных работ. К делу подключилась прокуратура.
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