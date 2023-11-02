02 ноября 2023

В «Ночь искусств» музей PERMM будет работать до последнего гостя

© Служба новостей «URA.RU»
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Диджеи наполнят PERMM музыкальными картинами Фото:

Пермский музей современного искусства PERMM в рамках акции «Ночь искусств» устроит глобальную вечеринку. На трех этажах диджеи и художники создадут три отдельных пространства. Открыт музей будет до последнего гостя.

«Мероприятия „Ночи“ пройдут 4 ноября в режиме нон-стоп с 19:00 до последнего гостя. Гостей ждет знакомство с тремя премьерными выставками, которые на несколько часов превратятся в pop-up пространства, наполненные музыкой. Будут созданы три пространства, в которых актуальные пермские диджеи создадут три совершенно разные музыкальные картины», — говорится в telegram-канале музея.

Ранее URA.RU рассказывало, что до глубокой ночи будет работать и Пермская художественная галерея. Последнее для музея мероприятие в стенах Спасо-Преображенского собора продлится до 3:30. Другие музеи Перми в «Ночь искусств» продляют свою работу не так сильно, но подготовили разнообразные программы. Так, краеведческий музей из своей резиденции в доме Мешкова создаст мир Средиземья из вселенной Джона Р.Р. Толкина, а Музей пермских древностей погрузит гостей в ледниковый период.

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Пермский музей современного искусства PERMM в рамках акции «Ночь искусств» устроит глобальную вечеринку. На трех этажах диджеи и художники создадут три отдельных пространства. Открыт музей будет до последнего гостя. «Мероприятия „Ночи“ пройдут 4 ноября в режиме нон-стоп с 19:00 до последнего гостя. Гостей ждет знакомство с тремя премьерными выставками, которые на несколько часов превратятся в pop-up пространства, наполненные музыкой. Будут созданы три пространства, в которых актуальные пермские диджеи создадут три совершенно разные музыкальные картины», — говорится в telegram-канале музея. Ранее URA.RU рассказывало, что до глубокой ночи будет работать и Пермская художественная галерея. Последнее для музея мероприятие в стенах Спасо-Преображенского собора продлится до 3:30. Другие музеи Перми в «Ночь искусств» продляют свою работу не так сильно, но подготовили разнообразные программы. Так, краеведческий музей из своей резиденции в доме Мешкова создаст мир Средиземья из вселенной Джона Р.Р. Толкина, а Музей пермских древностей погрузит гостей в ледниковый период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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