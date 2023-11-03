На улицах Екатеринбурга появятся теплые туалеты к Новому году. Фото

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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, туалет, wc, указатель, уборная, женщины, мужчины, значок инвалид
На новогодние праздники в центре Екатеринбурга установят общественные туалеты с подогревом Фото:

В рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в центральной части Екатеринбурга будут установлены общественные туалеты. Об этом рассказали на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

«Чтобы создать комфортные условия при проведении массовых праздничных мероприятий, а также улучшить туристскую инфраструктуру планируется установить 8 современных общественных туалетов с нестационарным модулем», — поделились информацией власти города. Теплые уборные планируют установить в преддверии Нового года и простоят они до конца зимних праздников. Дальше их отправят на хранение и обслуживание на склады до потепления.

В модулях предусмотрено отдельное помещение для горожан с ограниченными возможностями здоровья и пандус. Также у туалетов есть система автоматического обогрева, срабатывающая при температуре ниже 0 градусов, чтобы автономная система водоснабжения не разморозилась при низких температурах. Ранее сообщалось, что мэрия Екатеринбурга нашла поставщика «золотых туалетов» для города за 30,8 млн рублей.

Фото: сайт Администрации Екатеринбурга https://екатеринбург.рф/
Фото: сайт Администрации Екатеринбурга https://екатеринбург.рф/

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В рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в центральной части Екатеринбурга будут установлены общественные туалеты. Об этом рассказали на официальном сайте администрации Екатеринбурга. «Чтобы создать комфортные условия при проведении массовых праздничных мероприятий, а также улучшить туристскую инфраструктуру планируется установить 8 современных общественных туалетов с нестационарным модулем», — поделились информацией власти города. Теплые уборные планируют установить в преддверии Нового года и простоят они до конца зимних праздников. Дальше их отправят на хранение и обслуживание на склады до потепления. В модулях предусмотрено отдельное помещение для горожан с ограниченными возможностями здоровья и пандус. Также у туалетов есть система автоматического обогрева, срабатывающая при температуре ниже 0 градусов, чтобы автономная система водоснабжения не разморозилась при низких температурах. Ранее сообщалось, что мэрия Екатеринбурга нашла поставщика «золотых туалетов» для города за 30,8 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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