На улицах Екатеринбурга появятся теплые туалеты к Новому году. Фото

03 ноября 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

На новогодние праздники в центре Екатеринбурга установят общественные туалеты с подогревом Фото: Анна Майорова © URA.RU В рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в центральной части Екатеринбурга будут установлены общественные туалеты. Об этом рассказали на официальном сайте администрации Екатеринбурга. «Чтобы создать комфортные условия при проведении массовых праздничных мероприятий, а также улучшить туристскую инфраструктуру планируется установить 8 современных общественных туалетов с нестационарным модулем», — поделились информацией власти города. Теплые уборные планируют установить в преддверии Нового года и простоят они до конца зимних праздников. Дальше их отправят на хранение и обслуживание на склады до потепления. В модулях предусмотрено отдельное помещение для горожан с ограниченными возможностями здоровья и пандус. Также у туалетов есть система автоматического обогрева, срабатывающая при температуре ниже 0 градусов, чтобы автономная система водоснабжения не разморозилась при низких температурах. Ранее сообщалось, что мэрия Екатеринбурга нашла поставщика «золотых туалетов» для города за 30,8 млн рублей. Фото: сайт Администрации Екатеринбурга https://екатеринбург.рф/

В рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в центральной части Екатеринбурга будут установлены общественные туалеты. Об этом рассказали на официальном сайте администрации Екатеринбурга. «Чтобы создать комфортные условия при проведении массовых праздничных мероприятий, а также улучшить туристскую инфраструктуру планируется установить 8 современных общественных туалетов с нестационарным модулем», — поделились информацией власти города. Теплые уборные планируют установить в преддверии Нового года и простоят они до конца зимних праздников. Дальше их отправят на хранение и обслуживание на склады до потепления. В модулях предусмотрено отдельное помещение для горожан с ограниченными возможностями здоровья и пандус. Также у туалетов есть система автоматического обогрева, срабатывающая при температуре ниже 0 градусов, чтобы автономная система водоснабжения не разморозилась при низких температурах. Ранее сообщалось, что мэрия Екатеринбурга нашла поставщика «золотых туалетов» для города за 30,8 млн рублей.