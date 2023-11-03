В рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в центральной части Екатеринбурга будут установлены общественные туалеты. Об этом рассказали на официальном сайте администрации Екатеринбурга.
«Чтобы создать комфортные условия при проведении массовых праздничных мероприятий, а также улучшить туристскую инфраструктуру планируется установить 8 современных общественных туалетов с нестационарным модулем», — поделились информацией власти города. Теплые уборные планируют установить в преддверии Нового года и простоят они до конца зимних праздников. Дальше их отправят на хранение и обслуживание на склады до потепления.
В модулях предусмотрено отдельное помещение для горожан с ограниченными возможностями здоровья и пандус. Также у туалетов есть система автоматического обогрева, срабатывающая при температуре ниже 0 градусов, чтобы автономная система водоснабжения не разморозилась при низких температурах. Ранее сообщалось, что мэрия Екатеринбурга нашла поставщика «золотых туалетов» для города за 30,8 млн рублей.
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