Кулеба: Украина готовится к самой ужасной зиме

06 ноября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Грядущая зима станет ужасной для Украины, высказался Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предстоящая зима станет самой ужасной для украинцев. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше», — высказался Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Die Welt . Он отметил, что украинцы сейчас закупают свечи, чтобы пережить сбои энергетической инфрастуктуры. Россия стала наносить удары по энергообъектам Киева только после подрыва Крымского моста осенью 2022 года. Об этом сообщал президент России Владимир Путин. Зима 2023—2024 года станет тяжелой не только из-за ударов по энергоносителям, но и из-за выхода РФ из зерновой сделки, передает RT. При этом уже сейчас украинский лидер Владимир Зеленский просит у Запада дать Киеву вооружение в аренду для подготовки к зиме.

Предстоящая зима станет самой ужасной для украинцев. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше», — высказался Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Die Welt. Он отметил, что украинцы сейчас закупают свечи, чтобы пережить сбои энергетической инфрастуктуры. Россия стала наносить удары по энергообъектам Киева только после подрыва Крымского моста осенью 2022 года. Об этом сообщал президент России Владимир Путин. Зима 2023—2024 года станет тяжелой не только из-за ударов по энергоносителям, но и из-за выхода РФ из зерновой сделки, передает RT. При этом уже сейчас украинский лидер Владимир Зеленский просит у Запада дать Киеву вооружение в аренду для подготовки к зиме.