В Магнитогорске пенсионерка зарезала сожителя

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Женщина напала на сожителя с ножом Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пенсионерка зарезала сожителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, убийство произошло в ночь с 5 на 6 ноября. Сожители выпивали. На фоне алкогольного опьянения у них произошел конфликт. В ходе разборок женщина нанесла сожителю удар ножом в шею. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее пенсионерка уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания.

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В Магнитогорске (Челябинская область) пенсионерка зарезала сожителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, по факту убийства возбуждено уголовное дело. «По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, убийство произошло в ночь с 5 на 6 ноября. Сожители выпивали. На фоне алкогольного опьянения у них произошел конфликт. В ходе разборок женщина нанесла сожителю удар ножом в шею. От полученных травм мужчина скончался. Ранее пенсионерка уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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