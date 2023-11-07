В Магнитогорске пенсионерка зарезала сожителя

Женщина напала на сожителя с ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) пенсионерка зарезала сожителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, убийство произошло в ночь с 5 на 6 ноября. Сожители выпивали. На фоне алкогольного опьянения у них произошел конфликт. В ходе разборок женщина нанесла сожителю удар ножом в шею. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее пенсионерка уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания.